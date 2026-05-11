お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が11日までに自身のインスタグラムを更新。実の両親、夫との親子4ショットを披露した。

「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント 娘が書いたお絵描きをUNIQLOでプリントしたTシャツを用意してくれました！」と書き出すと、自身と夫、両親がそろいのTシャツを着てにこやかな表情を見せるショットをアップ。「1番喜んでたのは父かもしれません マフィアのような強面の父のピースを初めて見ました」と記した。

また「母の日の今日は地元栗山町で早朝からバーベキューしてきました！ 羽釜で栗山産のお米を炊いて、北海道産のお肉に、アスパラ、ホタテ、TKGと最高のモーニングでした 羽釜での炊飯は初めてだったけど大成功 お米が美味しすぎたのよお」とつづった。夫と1歳愛娘と自身の家族ショットも投稿した。

ハッシュタグでは「らくがきT裸眼で見たらハイブランドに見えちゃうから不思議」「サングラス高齢夫婦」と添え、「今回も栗山帰省大満足」と締めくくった。

バービーは21年4月に6歳年下の会社員の男性と結婚。24年8月に第1子となる長女を出産している。