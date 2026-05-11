＜価値観押し付け系＞口うるさくマイルールを強要する人に腹立つ…中年以上が多いような？
人にはそれぞれ、自分が決めたルールがあり、それを基準にして行動していくものですね。自分の決めたルールのなかで快適に過ごせればそれでいいでしょうが、そのルールを他の人に押しつけてくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『マイルールを押しつけてくる人は、どういう考えなの？ 若い人にも一定数いるけれど、中年以上になると頑固さが増して視野も狭くなるように感じる。この人は何を守りたくてマイルールを押しつけるのか、わからなくなることもあるよね？』
周囲にいるよ！マイルール押しつけ系
『親がそう。独自ルールに従わないと怒鳴り散らすし最悪だった』
『うちの親もそう。本当に周りが見えていないから、自分のことを客観視できないみたい』
『私も会社にそういう人がいる。本人は「自分のルールについてこられない周りが悪い！」と言っているよ。事務処理の手順を細かく細かく決めて、それが1つでも違うと「間違えている！」と言ってくる。だから誰も手伝いたくなくて、いつも1人で「忙しい」と騒いでいる』
マイルールを押しつけてくる人として、親が例に挙げられていました。子どもの頃からママたちはいろいろなルールに従ってきたのでしょう。親自身も自分の考えを客観的に判断できない場合には、周囲の考えとのずれもあったのかもしれませんね。またそのルールに従わないとすぐに怒るようなケースでは、子どもとしては従うしかなかったのでしょう。
さらに職場でもマイルールを押しつけられて困ることがあるそう。仕事には、人それぞれ進めやすい方法があるのではないでしょうか。それにもかかわらず、自分とは違うやり方を受け入れるのが難しいケースもあるようです。その人のやり方で仕事の効率化ができるならよいのかもしれません。しかし他のママからのコメントのように、マイルールが厳しすぎると周囲が離れてしまい、結果的に効率化につながらない場合もありますよね。
なぜマイルールを押しつけてくる？
『その人自身が目上の人や先輩から、マイルールを「これがこの集団の常識だぞ！」と、強く押しつけられてきたからだと思いますよ』
『やられてきたからよ。やられた人にはやり返せないから、自分より立場が下だと思った人にやるのよ』
『人を下に見ているんだよ。「自分の言うことを聞いておけば間違いない！」と本気で思っているから、本人は真剣なの』
他の人の基準に合わせたルールを押しつけられると迷惑に感じてしまいますが、押しつけてくる方は相手の気持ちを考えていないのかもしれません。その人自身が、逆らうことが難しい人から同じようにされてきた可能性も考えられます。自分がそうされてきたから、今度は自分の番。そのような感覚でしょう。
また自分のルールに絶対的な自信を持っていて、それに従ってほしいという気持ちが強いことも理由として考えられそうです。自分の考えややり方が絶対に正しいと思っているのでしょう。本人は他の人のためを思ってマイルールを押しつけてくるのかもしれません。
マイルールの押しつけを上手にかわす方法
『長いものには巻かれるタイプだから、そんなにストレスはない。私自身、この人の言うこと聞いても効率が悪いなと思ったら、ナチュラルにスルーしちゃう。特に大きな被害を受けたことはないな』
『相手は鋼メンタルだから、一度聞く耳を持ったら最後。だから終始無視を貫くしかない』
『価値観が違う人とは深く付き合わない。挨拶だけして、かかわらないようにしている』
マイルールを押しつけてくる人への対処法としては、スルーするという意見もあります。聞こえなかったふりをするなど、自然に対応しているようですね。また完全に無視ができない場合には、挨拶程度の付き合いにとどめているそう。その人がルールについて話し始めたら、その場からスッと離れるのも手かもしれません。
『うちの親。悪い人ではないけれど、面倒くさいから合わせられるところは合わせている』
無視をしたり反論したりすると強引さが増してしまうならば、聞き入れるのも対策の1つになりそうです。許容できる範囲で受け入れられるならば、そうした方が波風も立たずに、その場を丸くおさめられるのでしょう。面倒を起こさずにいた方がよいケースもありますから、相手の性格やルールの内容によって対応を変えていくのもよさそうです。