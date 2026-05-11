メジャー初Vの河本結がトップ5入り 女王・佐久間朱莉は1位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子メジャー今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】最終盤で好ショット連発 河本結は太ももが“ピタリ”
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でメジャー初優勝を果たした河本結が400ptを獲得。今季通算を573.59ptとして、21人抜きとなる5位に急浮上した。昨季年間女王の佐久間朱莉は6位タイの101.33ptを加算。今季938.12ptでランキング1位をキープした。2位以下は盒矯眠據725.3pt）、菅楓華（720.18pt）、荒木優奈（606.42pt）と続いている。サロンパスカップで単独2位に入った鈴木愛は、12位から6位に浮上した。
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原英莉花がトップ10入り 米女子リーダーボード
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