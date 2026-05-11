河本結がポイントランキング5位に浮上した（撮影：福田文平）

写真拡大

国内女子メジャー今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。

【写真】最終盤で好ショット連発　河本結は太ももが“ピタリ”

MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でメジャー初優勝を果たした河本結が400ptを獲得。今季通算を573.59ptとして、21人抜きとなる5位に急浮上した。昨季年間女王の佐久間朱莉は6位タイの101.33ptを加算。今季938.12ptでランキング1位をキープした。2位以下は盒矯眠據725.3pt）、菅楓華（720.18pt）、荒木優奈（606.42pt）と続いている。サロンパスカップで単独2位に入った鈴木愛は、12位から6位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最新！　メルセデス・ランキング
最新！　国内女子賞金ランキング
サロンパスカップ　最終結果
生き残りをかけた戦い　最新の女子リランキング
原英莉花がトップ10入り　米女子リーダーボード