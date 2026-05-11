ハーバートがLIV初優勝で全米出場権を獲得 ガルシア2位、浅地洋佑35位
＜LIVゴルフ第7戦 at バージニア 最終日◇19日◇トランプ・ナショナルDC（バージニア州）◇7679ヤード・パー72＞ドナルド・トランプ大統領が所有するコースで開催されたLIVゴルフ第7戦は、全競技が終了した。ルーカス・ハーバート（オーストラリア）が8バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「69」で回り、トータル24アンダーで逃げ切り。LIV初優勝を飾った。
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今大会終了後のポイントランキング上位3名に6月18日開催の海外メジャー「全米オープン」（シネコックヒルズGC/ニューヨーク州）の出場資格が付与され、ハーバートは滑り込みで獲得した。トータル20アンダー・2位にセルヒオ・ガルシア（スペイン）。トータル19アンダー・3位にブライソン・デシャンボー（米国）が続いた。浅地洋佑は1イーグル・1バーディ・1ボギーの「70」でプレー。トータル5アンダー・35位タイで終えた。チーム戦はトータル49アンダーで並んだ、ダスティン・ジョンソン（米国）率いる『4エースズGC』とガルシア率いる『ファイアーボールGC』のプレーオフへ。各チーム2人ずつによる延長戦は、1ホール目で『4エースズGC』が制した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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