熊本城で見つかった新しい種類のサクラについて、その名前が一般投票の結果、「八十姫（やそひめ）」に決定しました。

【写真を見る】新種のサクラ 「八十姫」最多得票で名前決定

熊本市が実施していた新しいサクラの名称投票の結果が、今日（11日）発表されました。

圧倒的な支持で選ばれた名前は？

総投票数5797票のうち、半数を超える3212票を集め、圧倒的な支持で選ばれたのは「八十姫（やそひめ）」でした。

その他の候補と比較しても、2位の「二様（によう）」や「むぞか」に大きく差をつける結果となりました。

各候補の得票数一覧

【投票結果の内訳】3月16日～4月19日

投票総数5797票

1位：八十姫（やそひめ）3212票

2位：二様（によう）797票

3位：むぞか 783票

4位：二の丸（にのまる）632票

5位：援結（えんむすび）373票

この「八十姫」は、今後、新たな栽培品種として正式に公表される予定です。

スケジュールによりますと、現在は花や葉の標本採取が進められていて、今月中旬からは論文の執筆が始まります。来年2027年の1月頃に学術誌「植物研究雑誌」への投稿・査読を経て、4月頃には正式に掲載される見通しです。

熊本城の新たなシンボルとして、多くの人に親しまれるサクラになりそうです。

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