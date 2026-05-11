2位阪神に1ゲーム差をつけ、23勝14敗の貯金9を作り首位に立つヤクルト。その中で盗塁数は、去年から大きな変化が見られます。

今季37試合で30盗塁。盗塁数は12球団ナンバーワンですが、昨季は同じ37試合で10盗塁。実に成功数は、3倍に膨れ上がっています。盗塁ランキングトップの11盗塁の岩田幸宏選手の活躍も光りますが、チーム全体で次の塁を積極的に狙う意識が目立ちます。

5月2日DeNA戦では、1点を追いかける8回に代走・赤羽由紘選手の2盗をきっかけに同点。この試合は9回にサヨナラ勝ちを飾り、終盤の盗塁が逆転勝利につながりました。池山隆寛監督は「盗塁でいけるんじゃないかという雰囲気がベンチでは起きた。選手の立場では、すごい勇気のあるところ。しっかり勝ちきるためには大事なところになってくる」と、チームの好循環を作っている要素になっている言葉を残しています。

【ヤクルト盗塁数内訳】

岩田幸宏 11

並木秀尊 5

赤羽由紘 4

丸山和郁 4

内山壮真 2

長岡秀樹 2

伊藤琉偉 2

【今季12球団盗塁数】

＜セ・リーグ＞

ヤクルト 30(37試合)

阪神 24(36試合)

巨人 22(36試合)

DeNA 19(35試合)

広島 24(33試合)

中日 19(35試合)

＜パ・リーグ＞オリックス 16(36試合)ソフトバンク 12(35試合)西武 11(38試合)日本ハム 19(38試合)楽天 23(36試合)ロッテ 17(35試合)