グラビアアイドルの山田あい（22）が、10日にXを更新。撮影会を当日に欠席したことを謝罪した。

山田はこの日、埼玉県内で開催の「はなまる2026大プール撮影会」に出演予定だったが「本日当日にも関わらずプール撮影会を体調不良で欠場になってしまって、本当にごめんなさい」と謝罪。「沢山楽しみにして来てくれていたのにこの様な形になってしまって信頼を失ってしまったと思います。体調管理もしっかりして今回の事が起こらないように気をつけて信頼を戻していきます。本当にすいませんでした」とつづった。

主催者のXでもこの日「本日5／10開催のはままるプール撮影会ですが山田あいさんが体調不良により欠席となりました。当日のご案内により大変申し訳ございませんが、ご了承ください」と告知され、欠席者の事前物販に関する対応も案内されている。

フォロワーからは「ずっといなかったから心配してたけど…体調不良だったんですね」「どんだけ気をつけてても体調が悪くなる時はありますよ 人間だもの」「仕方ないですよ。謝らなくてもいいです。誰にも起きること」といったコメントや、「せめて前日に伝えれなかったんですか？」などさまざまなコメントが寄せられた。

山田は所属事務所のホームページによると、「令和の超新生」「グラビア界に激震！ Iカップの超新星」と紹介。昨年12月23日には初の写真集も発売するなどグラビア界の注目株だ。