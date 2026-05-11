チャンネル登録者数906万人の人気YouTuberグループ「Fischer's―フィッシャーズー」のリーダー・シルクロードさんが2026年5月3日、個人YouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。「【減量】デブすぎたので２ヶ月ガチで筋トレやったら何キロ痩せたか見せます！！」と題し、ダイエットの結果を報告した。

コメントにショック...「結婚してから幸せ太りしたな」「歳だから」

2か月前に自分の体を鏡で見た時に、「ダサすぎて」衝撃を受けたというシルクロードさん。YouTubeのコメント欄でも、「結婚してから幸せ太りしたな」「昔より運動できなくなってますね、歳だからしょうがない」と書かれていたことがショックだったそうだ。

シルクロードさんは、高校3年生のときに55キロで最も身軽だったという。大学4年生のときにはトレーニングをして、筋肉もかなりついていたそうだ。

しかし、おなかがぽっこりとした体型になってしまう。その理由は、食生活が乱れ、睡眠があまり取れていなかったこと。体重は76キロまで増えてしまったという。食生活はスープだけにするなどしていたが、やはり運動は必要だと思い、「次の日動けなくなるくらいまで」この2か月間トレーニングを重ねたそうだ。

そして2か月たって、現在はおなかが引き締まり、横から見るとおなかよりも胸のほうが出ている状態に。中1〜2日あけながら、背中、腹筋、脚など部位ごとに分けて2時間のトレーニングをしていたという。

食生活については、朝はヨーグルト、プロテイン、バナナ、ブロッコリーに決めていたとのこと。昼夜は米を100グラムほどに減らし、肉や鮭などたんぱく質多めの食事に変えたそうだ。また、水も多めに飲んでいたと話す。

「バッチバチにこれから仕上げていこうと思いますんで」

現在の体重は69キロと、7キロの減量に成功。日々のトレーニングにより、筋肉量を増やしながら脂肪を減らすことができたのだと語った。ベンチプレスは70〜80キロから、115キロまで上がるようになったそうだ。

最後にシルクロードさんは、「かっこいい体のパパのがいいと思うんでね、ちょっとバッチバチにこれから仕上げていこうと思いますんで」と宣言した。

コメント欄では、「もう細マッチョじゃなくてゴツゴツのマッチョになったやん笑」「シルクまじやべぇな。努力家というか継続力がバケモンすぎる」「何なら昔よりゴツくなってて笑ったw」といった声が寄せられた。

また、自身のインスタグラムでも「2ヶ月で酒飲みすぎ暴食不規則男性から筋トレと減量により腹を引き締め筋肉量をふやすことに成功！！」と報告。「食事もトレーニングかなり楽しんで改善して変化することができた」と手ごたえを語り、以前に比べて引き締まった自身のソロショットを公開していた。