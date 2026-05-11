【B2プレーオフ】横浜EX、死闘の末に決勝進出ならず。トレイ・ボイドIIIが“B2史上最多”3Pシュート12本の歴史的快挙も、首位・神戸に惜敗！次は運命の3位決定戦へ
横浜エクセレンスの「B2 FINALS」への夢、そしてB2王座への挑戦は、西地区首位の壁に阻まれる結果となりました。
2026年5月10日（日）に行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26」神戸ストークス戦。Game1から100点ゲームの殴り合いとなった激闘は、横浜EXの執念が光るも一歩及ばず、準決勝敗退が決定。しかし、この試合でB2の歴史を塗り替える驚愕の記録が誕生しました。
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。
この度、「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)」神戸ストークス戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。
横浜市内でのパブリックビューイングも行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)」進出をかけた大舞台も熱い応援ありがとうございました！
なお、この結果横浜エクセレンスの
「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)」敗退が決定し、「りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)」の開催が決定しました。
昨年10月に開幕した今シーズンもいよいよ最終戦。
B2ラストゲームを勝利で終えられるよう、最後まで熱い応援をよろしくお願いいたします！
りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝) 神戸ストークス 戦
Game1：︎神戸 112-106 横浜EX(敗戦)
先日のアウェーで行われた愛媛オレンジバイキングス戦にて連勝をし、たどり着いた「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)」の舞台。
2戦先勝方式で行われるトーナメント戦、「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)」進出をかけて戦うのは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」西地区1位の神戸ストークス。
直前の対戦となった3月の試合では「#1 トレイ・ボイドIII」がキャリアハイとなる53得点をあげるなどの活躍もありつつ敗れた強豪との再戦になりました。
今シーズン55勝5敗で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」を終えた首位とのアウェー戦、直接対決でもここまで1勝3敗と負け越している相手に先勝へ、立ち上がりから熱戦が繰り広げられます！
「#10 永野威旺」のスティールから「#21 エライジャ・ウィリアムス」の得点が生まれるなど、攻守で集中し「神戸25-22横浜EX」で1Q終了。
2Qに入るとなかなかお互いに得点を奪えない時間帯もありつつ、「#1 トレイ・ボイドIII」や「#13 大橋大空」の3Pシュートでその流れを断ち切ると、前半オフィシャルタイムアウト時点で1点差ながら「神戸31-32横浜EX」と逆転にも成功します！
ですが、前半オフィシャルタイムアウト直後からなかなか首位相手にリズムを掴めず最終的には「神戸48-39横浜EX」と9点ビハインドで前半終了。
3Qに入ると、「#10 永野威旺」が3Pシュートへのファウルによって獲得したフリースロー3本を決め、さらには直後のオフェンスで3Pシュートを決めきるなど流れを作ります！
そこから徐々に点差を縮めていき、「神戸71-69横浜EX」で迎えた残り1:46時点で「#13 大橋大空」が3Pシュートを決めて「神戸71-72横浜EX」と再逆転にも成功！
その後逆転は許したものの、「神戸78-73横浜EX」と僅差の状態で3Q終了。
ただ、4Qに入ると今シーズン首位を走り続けた神戸の猛攻を抑えきれず後半オフィシャルタイムアウト時点で「神戸93-78横浜EX」と一気に離されてしまいます。
ですが、そこから勝利への執念を見せます！
「#13 大橋大空」がスティールから3Pシュートを決めて2桁得点を記録すると、残り1:30を切ってから「#1 トレイ・ボイドIII」が4本の3Pシュートに成功！
「#1 トレイ・ボイドIII」は最終的にはレギュラーシーズンを含めてもB2記録となる12本の3Pシュートに成功するなど、最後まで意地を見せたものの敗戦。
両クラブともに100点ゲームを達成するなどの打ち合いとなった試合に6点差で敗れ、「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26(※決勝)」進出へは連勝のみが残された道となりました。
112対106……。バスケットボールの面白さが凝縮されたような、凄まじい試合でしたね。敗れはしましたが、トレイ・ボイドIII選手の「12本の3P」は、Bリーグの歴史に永遠に刻まれる伝説となりました。立ち止まっている暇はありません。B2での集大成となる3位決定戦、最後の1秒まで横浜のブーストを選手たちに届けましょう！