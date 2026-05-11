体脂肪が増えるの最も大きな原因は「食べる量」と「消費量の問題」【体脂肪の話】

体脂肪が増える最も大きな原因は「食べる量」と「消費量の問題」

摂取エネルギーと消費エネルギー

体脂肪が増えてしまうのは食べ過ぎが原因に他ならないですが、それならばできるだけ食べないほうがいいのか、と言ったらそうではありません。人間は生きていくためにしっかりと食べ物からエネルギーを摂る必要があります。要は生きるために消費するエネルギーと食べ物から得るエネルギーの収支が問題なのです。体が必要としている以上のエネルギーを摂れば、それは体脂肪となって蓄積してしまいます。

それでは生きていくのに必要なエネルギーとはどんなものなのでしょうか？ 私たちがエネルギーを消費する活動は代謝という言葉で表わされ、これは基礎代謝、生活活動代謝、食事誘導性代謝の３つに大別されます。

基礎代謝は生きているあいだ常時行なわれる心臓の鼓動や呼吸などの活動、生活活動代謝は生活や運動などみずから体を動かす活動、食事誘導性代謝は食べたものを消化・吸収するための内臓の活動で消費されるエネルギーです。

このうち、自分の行動で自由に変えられるのは生活活動代謝だけですが、その消費エネルギーはとなりのページで示すように全体の30％程度に過ぎません。「昨日の２倍活動した」と言って食事の量を２倍にすれば、明らかに摂取エネルギーがオーバーです。体脂肪が少しでも増え始めたら、摂取エネルギー過剰のサインと見ておきましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆