ドル円157円台 ドル買い一服も円売りは継続 貿易赤字拡大懸念 ドル円157円台 ドル買い一服も円売りは継続 貿易赤字拡大懸念

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ドル円157円台 ドル買い一服も円売りは継続 貿易赤字拡大懸念



有事のドル買いは一服、ユーロドルやポンドドルは下げを縮めている。



貿易赤字拡大懸念で円売りは続いており、ドル円は157円台にしっかり乗せている。下落して始まったクロス円は下げを帳消し、日経平均はマイナス圏に転落。今週のベッセント米財務長官の日本訪問を前に警戒感が高まっているが、日本政府の経済政策に変更がない限り円売りは続くと海外勢は見ている。



米イラン戦争終結の見通しが立たず投資家心理が悪化。NY原油は時間外で一時100ドル付近まで上昇した、NY金と米株は下落している。



人民元が対ドルで2023年2月以来の高値をつけている。上海株はおよそ11年ぶり高値。先週末に発表された4月貿易統計が予想を上回る結果となったことが好感されている。また、きょう発表された4月物価統計も予想を上回った。米イラン戦争によるコスト上昇や米中貿易戦争休戦が寄与した。

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