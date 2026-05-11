通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.71 5.91 7.40 6.88
1MO 7.69 5.71 6.47 6.52
3MO 7.79 5.75 6.66 6.71
6MO 8.10 6.00 7.05 7.07
9MO 8.18 6.15 7.31 7.29
1YR 8.28 6.38 7.56 7.44
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.82 9.31 6.58
1MO 6.96 8.83 6.56
3MO 7.35 8.87 6.69
6MO 7.80 9.25 6.97
9MO 8.11 9.39 7.13
1YR 8.31 9.54 7.30
東京時間10:40現在 参考値
ドル円1週間が8％台推移。やや高めも落知着いた動き
1WK 8.71 5.91 7.40 6.88
1MO 7.69 5.71 6.47 6.52
3MO 7.79 5.75 6.66 6.71
6MO 8.10 6.00 7.05 7.07
9MO 8.18 6.15 7.31 7.29
1YR 8.28 6.38 7.56 7.44
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.82 9.31 6.58
1MO 6.96 8.83 6.56
3MO 7.35 8.87 6.69
6MO 7.80 9.25 6.97
9MO 8.11 9.39 7.13
1YR 8.31 9.54 7.30
東京時間10:40現在 参考値
ドル円1週間が8％台推移。やや高めも落知着いた動き