　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.71　5.91　7.40　6.88
1MO　7.69　5.71　6.47　6.52
3MO　7.79　5.75　6.66　6.71
6MO　8.10　6.00　7.05　7.07
9MO　8.18　6.15　7.31　7.29
1YR　8.28　6.38　7.56　7.44

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.82　9.31　6.58
1MO　6.96　8.83　6.56
3MO　7.35　8.87　6.69
6MO　7.80　9.25　6.97
9MO　8.11　9.39　7.13
1YR　8.31　9.54　7.30
東京時間10:40現在　参考値

ドル円1週間が8％台推移。やや高めも落知着いた動き