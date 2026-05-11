人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと新恋人・神楽（かぐら）さんの２ショットに反響が広がっている。

ヒカルは１０日までにインスタグラムを更新し「みんなでとろろ鍋食べたぜ」と食事する写真をアップ。

フォロワーから「きゃー美男美女」「素敵夫婦にしか見えん」「お似合いすぎ」「絵になるとはこのこと」などの声が寄せられ、１万６０００件の「いいね！」が集まった。

Ｘでは（旧ツイッター）で「インスタ投稿全くしてなかったけど、彼女の言う通りにしてみたら凄（すご）いことになってる やはり若者の感性には敵わない」と反響に驚き。

さらに「完全に予想にはなるけど、、各ＳＮＳをヒカルが数年間本気でやればどれくらい稼げるようになりそうか？考えてみた」とし、インスタについては「案件とサブスクがメインの柱になりそう」などと記し、「月５０００万〜１億くらいのポテンシャルはありそう」とつづった。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。４月の動画でお相手はシングルマザーの「神楽（かぐら）ちゃん」であることを公表した。