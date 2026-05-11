ロックバンド「Mr.Children」の桜井和寿（56）が10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、意外な趣味を明かした。

ピアニスト・清塚信也氏からの質問として、作曲する上での気分転換について聞かれた桜井は「音楽を作ることが気分転換になってますし、作ることは趣味。歌うことも、趣味って言やぁ趣味」と話した。

また「モダンアート、陶芸、建築物や映画など、音楽以外のアートへの興味」については、「全然ないんです。ほぼない」とぶっちゃけ。「でも仏像は大好き。仏教が好き」と打ち明けた。

その理由を「うーん…」と言葉を選びながら「悲しみ、苦しみがベースっていうところ」と説明。「世俗の中では分からなかった、価値観みたいなものを提示してくれるところも憧れるし、自分たちの音楽もそんなふうでありたいなと思っちゃう」と語った。

そして「そこからお寺も行かず、仏像のフィギュアみたいなものを集め出して」といい、「ツアー中とかは、その土地土地にある珍しい仏像を見に行ったり、お寺を巡ったりとかはします」と笑顔を見せた。

これを受けて、スタジオに出演した「SUPER EIGHT」丸山隆平は「仏像のフィギュア…」と思わずニンマリ。「3体ぐらい持ってるんで、桜井さんと今度、見せあいっこしたいですね」と願ったが、メンバーの村上信五からは「お前だけ刺さってるとこがちゃう」とツッコまれていた。