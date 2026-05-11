ヒガシホールディングス<9029.T>は急反騰している。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５９０億円（前期比１．８％増）、経常利益予想は４２億５０００万円（同２．４％増）とした。期末一括配当予想は２円増配の６２円を見込む。また、同時に中期経営計画における２８年３月期の売上高目標をこれまでの５５０億円から６１０億円、経常利益を３５億円から４４億円に引き上げたと発表しており、これらを好感した買いが集まっている。



今期は５月から増床部分の稼働が始まる流山ロジスティクスセンターをはじめとする大手ＥＣ向け大型３ＰＬセンターでの取扱量増加や輸送業務拡大などにより増収を見込む。利益面では人材・車両・設備への大型投資などを予定しているものの、前期に先行実施した投資に伴う費用の減少などにより増益で着地する見通し。なお、２６年３月期は売上高が５７９億７２００万円（前の期比２０．５％増）、経常利益が４１億５０００万円（同４１．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS