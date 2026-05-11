五洋建設<1893.T>が大幅反発している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高８１８０億円（前期比３．０％増）、営業利益５９０億円（同６．７％増）、純利益３５０億円（同０．９％増）と過去最高業績の更新を見込み、年間配当予想を前期比４円増の５２円としたことが好感されている。



資材価格の上昇などが利益を圧迫するものの、大型港湾工事や物流施設、防衛関連などの豊富な手持ち工事の進捗により国内事業は横ばいを予想。一方、海外事業は前期に受注した大型工事の本格化やシンガポールの大型病院工事の進捗、利益重視のマネジメント徹底などで黒字転換を見込んでおり、業績を牽引する。なお、２６年３月期決算は、売上高７９４３億６００万円（前の期比９．２％増）、営業利益５５３億４００万円（同２．５倍）、純利益３４６億９２００万円（同２．８倍）だった。



同時に、上限を３６０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３２％）、または５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月１１日から７月３１日までで、株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることが目的としている。



出所：MINKABU PRESS