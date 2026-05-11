日韓首脳ドラム合奏に「前大統領の死刑求刑」字幕を合成 フェイクニュース配布の30代無職女を書類送検【韓国】
高市早苗首相と李在明（イ・ジェミョン）大統領の“ドラムセッション”に合わせて虚偽の字幕を入れたフェイクニュース配布者が警察に逮捕された。
5月10日、光州（クァンジュ）警察庁サイバー犯罪捜査隊によると、業務妨害や著作権法違反などの容疑で30代無職の女が書類送検された。
女は今年1月13日、韓国国内のある報道専門チャンネルによる李大統領訪日のニュース画面に、「尹錫悦（ユン・ソンニョル）、死刑求刑の瞬間に笑み…傍聴席で騒動」という字幕を合成したフェイクニュースを制作し、インターネットに公開した疑いがある。
女は警察に対し「新旧大統領の明暗が分かれた運命を同時に見せたいと思い、遊び半分で合成した」と供述し、犯行を認めた。
この日、日韓首脳による“ドラム合奏”のサプライズと、内乱特検チームによる尹前大統領への死刑求刑のニュースは、韓国国内のほとんどのメディアで重要ニュースとして報じられていた。
今後、警察は押収資料を分析し、共犯者の有無や余罪などについて調べる方針だ。
（記事提供＝時事ジャーナル）