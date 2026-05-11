名古屋の32歳FW「半端ねぇ〜」堂々のハット達成に反響「ラッキーなゴールが一つもない！」人気ドラマーの妻も歓喜「最高です」
名古屋グランパスは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第16節で、京都サンガF.C.とホームで対戦。３−０の完勝を収めた。
チームの全３得点を叩き出したのは、山岸祐也だ。
開始９分、中山克広のクロスからヘディングシュートを流し込む。29分、浅野雄也のクロスに右足ダイレクトで合わせ、シュートは相手GKにセーブされるも、こぼれ球をプッシュした。90分には甲田英將の右CKを打点の高いヘッドで押し込んだ。
在籍３年目の32歳FWが、抜群の決定力でハットトリックを達成。SNS上では「半端ねぇ〜」「凄いですね」「ラッキーなゴールが一つもない！」「神降臨」「やばいな」「山岸得点王いけるぞー！」といった声があがった。
また、人気ドラマーで妻のSHONOさんも自身のＸで、山岸の３得点が記された電光掲示板の写真を添え、３つの“山ピース”の絵文字と共に「最高です」と発信した。
名古屋はこの勝利でWEST暫定首位をキープ。消化試合が１つ少ない２位のヴィッセル神戸に３ポイント差をつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「凄いですね」「神降臨」グランパス山岸祐也のハット達成に脚光
チームの全３得点を叩き出したのは、山岸祐也だ。
開始９分、中山克広のクロスからヘディングシュートを流し込む。29分、浅野雄也のクロスに右足ダイレクトで合わせ、シュートは相手GKにセーブされるも、こぼれ球をプッシュした。90分には甲田英將の右CKを打点の高いヘッドで押し込んだ。
また、人気ドラマーで妻のSHONOさんも自身のＸで、山岸の３得点が記された電光掲示板の写真を添え、３つの“山ピース”の絵文字と共に「最高です」と発信した。
名古屋はこの勝利でWEST暫定首位をキープ。消化試合が１つ少ない２位のヴィッセル神戸に３ポイント差をつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「凄いですね」「神降臨」グランパス山岸祐也のハット達成に脚光