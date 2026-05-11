「日本サッカーはめちゃくちゃだ」日本騒然の悲報に韓国メディアも愕然「またもや痛手」「深刻な雰囲気」
日本サッカー界に激震が走ったのが、土曜の夜だ。
ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で、左足ハムストリングを痛め、交代を余儀なくされたのだ。
まだ、検査結果は発表されていないが、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「あまり良い状態には見えなかった」とコメント。日本代表アタッカーの様子からも軽傷でないという感触が伝わってきた。
森保ジャパン主力の負傷に日本が騒然となるなか、韓国メディアも反応。『Xports News』は「日本サッカーはめちゃくちゃだ！ソン・フンミン級のエースがワールドカップ直前についに離脱。『日本のスター』三笘薫がワールドカップ36日前に大腿部負傷」と見出しを打ち、次のように報じた。
「主力選手の相次ぐ負傷離脱に苦しむ日本代表に、またもや痛手が襲った。攻撃の要である三笘が、ワールドカップ開幕まで１か月強という時期にハムストリングの負傷で離脱したのだ。試合中に左ハムストリングを痛めて倒れた三笘は、治療を受けるまで頭を抱えてしばらく苦痛に顔を歪めていた。治療後、足を引きずりながらピッチを後にし、ファンを心配させた」
同メディアは「日本国内の雰囲気は深刻だ」と続け、こう指摘した。
「来るべきワールドカップで少なくともベスト16入りを目指す日本代表は、キャプテンの遠藤航、南野拓実といった主力選手の出場が怪我で不透明な状況にある。三笘もワールドカップに出場できなくなれば、日本の計画に大きな打撃を与えるのは避けられないだろう」
ワールドカップに間に合うのか。三笘の状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震が走った三笘の負傷シーン
ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で、左足ハムストリングを痛め、交代を余儀なくされたのだ。
まだ、検査結果は発表されていないが、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「あまり良い状態には見えなかった」とコメント。日本代表アタッカーの様子からも軽傷でないという感触が伝わってきた。
森保ジャパン主力の負傷に日本が騒然となるなか、韓国メディアも反応。『Xports News』は「日本サッカーはめちゃくちゃだ！ソン・フンミン級のエースがワールドカップ直前についに離脱。『日本のスター』三笘薫がワールドカップ36日前に大腿部負傷」と見出しを打ち、次のように報じた。
「主力選手の相次ぐ負傷離脱に苦しむ日本代表に、またもや痛手が襲った。攻撃の要である三笘が、ワールドカップ開幕まで１か月強という時期にハムストリングの負傷で離脱したのだ。試合中に左ハムストリングを痛めて倒れた三笘は、治療を受けるまで頭を抱えてしばらく苦痛に顔を歪めていた。治療後、足を引きずりながらピッチを後にし、ファンを心配させた」
「来るべきワールドカップで少なくともベスト16入りを目指す日本代表は、キャプテンの遠藤航、南野拓実といった主力選手の出場が怪我で不透明な状況にある。三笘もワールドカップに出場できなくなれば、日本の計画に大きな打撃を与えるのは避けられないだろう」
ワールドカップに間に合うのか。三笘の状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震が走った三笘の負傷シーン