11日11時現在の日経平均株価は前週末比182.64円（-0.29％）安の6万2531.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は916、値下がりは600、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は283.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が117.06円、ファストリ <9983>が56.32円、東エレク <8035>が21.12円、任天堂 <7974>が16.46円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を81.96円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が62.42円、ソニーＧ <6758>が45.09円、味の素 <2802>が27.02円、豊田通商 <8015>が19.21円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は食料で、以下、海運、鉱業、その他金融と続く。値下がり上位にはその他製品、情報・通信、鉄鋼が並んでいる。



※11時0分11秒時点



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