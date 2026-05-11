俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

「足利義昭を追放し、朝倉・浅井との戦いにも勝利した信長は、長篠の戦いで宿敵武田を破り、その勢力を拡大していきました。近江坂本城を拠点とする明智光秀、若狭（後瀬山城）の丹羽長秀、北伊勢（長島城）の滝川一益、そして信長に反旗を翻した松永久秀（大和信貴山城主）に取って代わり、大和を任された筒井順慶（大和筒井城主）と、摂津という畿内の重要地を支配した荒木村重（摂津有岡城主）。新たな武将たちが頭角を現し、織田軍が一層強固になる中、その名を羽柴筑前守秀吉と変え、織田家の家老となったこの男も…」

アバン（オープニングタイトルバックに入る前のプロローグ）の語り（安藤サクラ）と「3D地図」により、状況が説明された。

SNS上には「松永久秀、ナレ退場」「まさかのナレ謀反」などの声も上がったが、劇中の年代は1575年（天正3年）。松永久秀の没年は1577年（天正5年）で、まだ存命。「松永久秀の爆死は2回目の謀反の時なので」「1回目の裏切りで、チラッと映ったのだと思われる」「亡くなる謀反（2回目）は時系列でこれから」などと再登場＆“爆死”に期待の視聴者もいる。

松永久秀は天下一の茶器「平蜘蛛（ひらぐも）」とともに爆死したとされ、斎藤道三・宇喜多直家と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。近年、名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名もある。

今回演じるのは、1996年の大河「秀吉」の主演も務めた“秀吉俳優”竹中直人。久秀の最期が描かれるのか、注目される。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。