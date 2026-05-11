タレントの岡田結実（26）が11日までに自身のインスタグラムを更新。プロポーズを受けた際の思い出をつづった。

昨年4月に一般男性との結婚を発表。今年2月4日に第1子出産を発表した岡田。「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます 今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました」と書き出し、初めて迎える母の日を機に、プロポーズの思い出を投稿した。

「サプライズは絶対バレちゃう夫が一生懸命してて、予約の時点でプロポーズするってのはバレちゃったのは夫らしいけど、まさか薔薇の花束を用意してくれてるなんて、ほんっとに気づかなくて、、笑」と振り返り、大きな薔薇の花束を手に笑顔の写真を披露。

「バラの花束とかプロポーズの時にもらえたら嬉しいよね〜って付き合ってる時に1回だけ言ったのを覚えててくれて本当に天才！！！！！けど、私そんなこと言ってた！？！ともなった」と夫のサプライズを改めて喜んだ。

続けて「本当に改めてありがとう 結婚1年目。話し合いからの喧嘩もするし、食べすぎて痩せなきゃと毎日言い合う私たちですが、どうぞこれからもよろしくお願いします」と夫へのメッセージも添えた。