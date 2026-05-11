5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にSUPER JUNIOR-D&Eが出演。圧巻のパフォーマンスで会場に集まったファンを楽しませた。

【映像】SUPER JUNIORドンへ（39）＆ウニョク（40）現在の姿

SUPERJUNIOR-D&Eは、2005年にデビューした韓国のアイドルグループSUPER JUNIORのメンバーであるドンヘとウニョクによるユニット。ユニットとしては2011年にデビューし、韓国はもちろん日本でも精力的に活動を行っている。ドンヘは自身初のソロコンサートツアーが開催決定しており、7月には日本でも公演を行う予定だ。またSUPERJUNIORとしては、昨年から今年4月にかけて20周年を記念したツアーを開催。日本でも『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in JAPAN』と題してライブを行い、ファンを熱狂させた。

スタイリッシュなジャケットスタイルでドンヘとウニョクが登場すると、「Go High」からパフォーマンスがスタート。キレのあるダンスとラップからは長年K-POPを牽引してきた余裕を感じさせ、火柱が上がる演出の中で披露した「Danger」では会場を巻き込みながらさらにエネルギッシュな雰囲気に。

「RIIZEは忙しいから今日は来ないです」ジョークで観客を笑わせる

MCでは「みなさん、楽しんでますかー？」と会場に投げかけると、熱い反応が。彼らのあとには事務所の後輩であるRIIZEのステージが控えているが、ウニョクが「これが最後のステージです。RIIZEは忙しいから今日は来ないです」と冗談を飛ばし、観客を笑わせる。

ウニョクはSUPERJUNIOR-D&Eが今年15周年を迎えることに触れ、「僕たちのニューアルバムが今年出ますよ！」と話すと大歓声が上がり、「みなさん、K-POPを愛していますよね？家族ですよね？」と会場に集まった観客に念を押し、「僕たちの新しいアルバム、よろしくお願いします」と深々とお辞儀をする二人。

さらにウニョクはドンヘがソロアルバムを出したことにも触れ、再度「みなさん、よろしくお願いします！」と頭を下げる二人。なんとこのステージでソロ曲をパフォーマンスするということで、「じゃあ僕のステージだ！」とウニョクへ退場を促すドンヘ。「とっても緊張しています」と言いつつ、「ここで曲を聴いたら絶対に好きになります！」と自信たっぷりに話し、キャッチーなサウンドと振り付けのソロ曲「HAErise」でしっかりとファンを楽しませていく。

続いてウニョクもソロ楽曲「UP N DOWN」を披露し、軽やかなステップで観客を驚かせる。ドンヘが合流すると、爽やかなパフォーマンスが印象的な「‘Bout you」へ。ドンヘがステージの端まで足を運んだり、ふたりで肩を組んだりと、楽しそうな二人の姿にファンも大喜び。

次のMCの冒頭では、通訳がうまく行かない場面も。そんな中ウニョクが機転を利かせ、現在韓国で大ブームの「かわいいだけじゃだめですか？」と言い出し、黄色い歓声が上がる。さらにウニョクはこの一ヶ月、風邪がなかなか治らなかったと話し、ファンに向けて「風邪に気をつけてと伝えたかった」という。「今も声がちゃんと出る状態じゃないですが、ニューアルバムが出る頃には僕のちゃんとした声が聞けると思います。だからニューアルバムが出たら、よろしくお願いします！」とまたアピールし、観客の笑いを誘った。

ラストスパートに向け、ウニョクが「みなさん、“オッパ”（韓国語で女性が親しい年上の男性に向けて呼びかける言葉）知ってますか？」とコールを練習すると、「Oppa, Oppa」でさらに客席を沸かせる二人。ディスコサウンドにのせて自由にステージを飛び回るドンヘを見て、ウニョクが笑顔になるかわいらしい場面も見られた。

最後の楽曲は、ファンとともにジャンプしながら楽しむ「Run Away」。ドンヘがネクタイを外し、シャツのボタンをはだけると黄色い歓声が。さらにウニョクのネクタイをドンヘが外し、二人が顔を寄せて歌う姿に会場はさらに大盛り上がり。ラストはウニョクの投げキッス、ドンヘのウィンクでステージを締めくくった。

視聴者からは「やっぱり貫禄すごいね」「オーラすごい」「大人の余裕」「このビジュで40代とか信じられない」「めっちゃ若い」「本当に39歳と40歳？」「やっぱレジェンド」「ステージの掌握力やばい」「キレキレやん！」「むちゃくちゃ踊れてる！」「さすが20年選手」とベテランっぷりを見せつけるステージに称賛の声が集まった。

（セットリスト）

1 Go High (+intro ver.)

2 Danger

3 HAErise（ドンヘソロ）

4 UP N DOWN（ウニョクソロ）

5 ‘Bout you

6 Oppa, Oppa

7 Run Away

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）