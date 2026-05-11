元タレントの木下優樹菜さん（38）が11日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

優樹菜さんは「Ririna Makana 私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます。今日は料理を作ってる姿を見て なんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】」とつづり、長女と次女との食卓での親子ショット、娘たちがキッチンで料理する様子などを複数枚投稿。

「わたし、キッチンで母の日ディナーを作ってる娘たちを見ながら涙が止まらない【ほんともう歳w】ありがとう娘たち」ともつづった。

さらに「本当にありがとう。美味しかったぁりりながプレゼントしてくれた オイル、大切に使うね 大好き、愛してる」と感謝。「莉々菜 茉叶菜 2人合わせてジャスミンだよ」と子供たちの名前とその由来も明かした。

木下さんは2010年に、お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史と結婚。12年8月、15年11月にそれぞれ長女と次女を出産したが、19年12月に離婚した。現在は元プロサッカー選手の三幸秀稔さんと交際中であることを公表しているが、現在も藤本との関係は良好だと語っている。