大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷、約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出して休場した。

豊昇龍は初日（１０日）に小結高安（３６＝田子ノ浦）との取組で右太もも裏を負傷した。自力で歩くことができず、車イスに乗って国技館内の相撲診療所に直行。引き揚げる際も右脚を引きずるしぐさを見せていた。

師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「協会やファンに申し訳ない」と謝罪。「足を引きずっているので相撲を取れない。横綱ではなく私の判断。午前中にＭＲＩを撮って様子をみる。肉離れ。ちょっと治ったからと言って出られる感じではなかった」と説明した。負傷した場面については「（患部が）１回伸びた時にグッと押されて。最後に頭を押さえつけられた時にも伸びちゃって、２回伸びたと言っていた」という。

豊昇龍の様子については「残念そうな顔をしていた。（豊昇龍は）『すいません』と言ってた。何とか優勝してほしいし、チャンスだったんですけど…。本人が一番そう思っているでしょう」と明かし、弟子の無念を思いやった。

７月の名古屋場所の復帰を目指す一方で、６月のパリ公演への参加は患部の状態をみて判断する見通し。