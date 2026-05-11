『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちが、極楽湯に登場するスペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を開催。

オリジナルイベントグッズやメニューが販売されるほか、『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちをイメージしたお風呂に館内装飾と、内容盛りだくさんなイベントです！

極楽湯「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」

開催期間：2026年5月28日(木)〜6月16日(火)

開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗

全国の極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗にて、スペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を開催。

『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちが登場し、オリジナルグッズやメニュー、ポケモンたちをイメージしたお風呂に店内装飾が楽しめるイベントです☆

ぽこ あ ポケモンの湯

期間中、『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちをイメージした5種のお風呂「ぽこ あ ポケモンの湯」が登場。

浴室には、特別にデザインしたタペストリーを装飾します！

ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット

ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット(全5種ランダム)

料金：入館料金＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット 1,100円(税込)

※RAKU CAFEはメニューで1,100円(税込)以上の注文

オリジナルのマフラータオルがセットになった、「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット』を販売。

店舗入館時に、入館料金＋ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセットを購入すると、オリジナルマフラータオルを全5種からランダムで1つもらえます☆

オリジナルイベントグッズ販売

価格：

お風呂巾着（全2種）・各1,100円(税込)

ボディスポンジ（2個セット）・1,450円(税込)

洗面器・1,650円(税込)

扇子・1,980円(税込)

※オンラインショップ GK ストアでは2026年5月28日12時〜6月21日(日)の期間販売

『ぽこ あ ポケモン』のビジュアルを使用した、オリジナルグッズを販売。

また、2026年5月28日からは、オンラインショップでもグッズを販売します！

スペシャルメニュー販売

ドリンク 全4種：

・ドーブルのカラフルチョコミルク・990円(税込)

・リザードンのオレンジベリージュース・990円(税込)

・ルカリオのブルーレモンスカッシュ・990円(税込)

・メタモンのぷるちゅるジュース・990円(税込)

※ドリンクメニューを注文した人に【コースター(全4種)】をランダムで1点プレゼント

フード・デザート 全4種：

・フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ・2,200円(税込)

・ピカチュウ＆ピカチュウ(うすいろ)の仲良しオムライス・1,760円(税込)

・カビゴン(こけむし)のポテサラフライドチキンバーガー・2,200円(税込)

・モジャンボ(はかせ)のもじゃもじゃの中は秘密 あまあまスイーツ・1,320円(税込)

※フード・デザートメニューを注文した人に【ホログラムシール】をランダムで1点プレゼント

イベントオリジナルメニューとして、フードとデザート合せて4種、ドリンクも4種を店舗で販売。

注文した人には、各メニューに対応したノベルティがもらえます。

コースター(全4種)／ホログラムシール(全4種)

ドリンクを注文した人には、全4種のコースターからランダムで1つをプレゼント。

フードまたはデザートを注文した人には、ホログラムシールをランダムで1枚プレゼントします☆

イベント装飾

イベント装飾として、『ぽこ あ ポケモン』のパネルやのぼり、「湯ったりらいふの楽しみ方」ポスターなどが登場。

『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちで賑やかな店内を楽しめます！

ボードゲーム『ポケモンごいた』体験会

開催日程：2026年5月30日(土)〜5月31日(日)、6月6日(土)〜6月7日(日)、6月13日(土)〜6月14日(日)

受付時間：10:00〜15:00

参加受付：店舗フロントまたは電話予約 ※2026年5月28日(木)各店舗営業日より予約開始

開催時間：1回目 10:30〜11:15、2回目 14:00〜14:45、3回目 15:00〜15:45

※詳細、参加方法などはイベントHPで確認ください

※参加賞は在庫が無くなり次第終了

ボードゲーム『ポケモンごいた』の体験会を店舗※にて開催。

参加された方には「ポケモンボドゲくらぶ缶バッジ」全2種からいずれか1つがプレゼントされます。

また、店舗ではボードゲーム『ポケモンごいた』も販売。

体験したあとは、お家でも『ポケモンごいた』で遊べます☆

※無くなり次第品切れ

ボードゲーム『ポケモンごいた』

価格：2,970円(税込)

発売日：2025年12月18日(木)

対象年齢：7才以上

プレイ人数：4人

※ボードゲーム『ポケモンごいた』は、日本ごいた協会認定商品です

「ごいた」は江戸時代末期頃、石川県能登町宇出津地区で生まれた、傑作伝承娯楽。

将棋の駒とよく似た竹製のコマを使い、2人1組で相手方と得点を競い合う、頭脳ゲームです！

運と戦略が絶妙なバランスで交差する、和製ボードゲームの傑作ともいわれています。

シンプルながら奥の深い、能登町の伝承娯楽が、いまや海を越えて世界中のボードゲーム愛好家たちの間で遊ばれるようになりました☆

「ごいた」の普及継承を目的に設立された「能登ごいた保存会」は、傘下の「日本ごいた協会」と連携。

日本全国、世界各国・地域でも興じられるようになった「ごいた」のルールなどを適正管理するため、活動をしています！

ボードゲーム『ポケモンごいた』は、そんな「ごいた」をポケモンたちのデザインで遊べるおもちゃです☆

ポケモンイメージのお風呂や装飾、オリジナルグッズとメニューの販売など、盛りだくさんなスペシャルイベント。

極楽湯の「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、2026年5月28日から6月16日まで開催です☆

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※RAKU CAFEは、入館に事前予約が必要（詳細は店舗HPを確認）

※画像・写真は全てイメージです

※販売グッズやノベルティは個数制限を設ける場合があります

※記載の内容は予告なく変更になる場合があります

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をする場合があります

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPを確認ください

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルグッズやメニュー、お風呂や館内装飾！極楽湯「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」 appeared first on Dtimes.