人気ラッパーのＺｅｅｂｒａが１１日、都内で会見を行い、女性ラッパーオーディション「ＧＯＬＤＥＮ ＭＩＣ」（エントリー期間＝２４日〜６月２０日まで）の開催を発表した。

同オーディションは新たな女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたもの。容姿、年齢、経歴は問わない。Ｚｅｅｂｒａがオーガナイザーと審査員、音楽プロデューサーのＳＴＵＴＳが課題曲のトラック監修を務める。オーディションに密着した番組が今夏から日本テレビ系で放送され、番組ＭＣをお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが務める。

会見は都内のクラブで午前１０時にスタートしたが、Ｚｅｅｂｒａは「普段こんな時間からクラブに来ることない」と笑い、会場を盛り上げた。オーディションの企画意図について「ヒップホップは今までにない規模で盛り上がっている。やっぱり現場はまだまだ男性アーティストが多くて、中心になっている。そこに女性が切り込むのは大変じゃないかと思っている。男性よりもヘアメイクや衣装など、大人の話も出てくる。バックアップできるシチュエーションができたら」と力を込めた。

Ｚｅｅｂｒａの次女は、日本テレビ系で放送されたオーディション番組「Ｎｉｚｉ Ｐｒｏｊｅｃｔ」から誕生したガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ。Ｚｅｅｂｒａは「日本テレビさんとオーディションといえば、うちの次女がお世話になりまして、Ｎｉｚｉ Ｐｒｏｊｅｃｔを全部見た。（自分は）Ｊ.Ｙ.Ｐａｒｋさんポジションなのかな」と照れ笑いし、「アイドルとヒップホップの違いと言えば、我々が作り込むのではなく、実力を上げていったり、コラボレーションが多いのでアーティストたちとのつながりを作ってもらえたら」と語った。

ヒップホップ黎明（れいめい）期から活躍したＺｅｅｂｒａにとって、テレビ局が密着するオーディション番組の開催は喜びもひとしお。「自分らが９０年代に盛り上げていこうと思ったときにはアメリカではメディアで取り上げられた。うらやましくて仕方なかった。その時は火が小さかった。火が大きくなったことでやっと夢に描いていた時代になった」と感慨深げだった。

オーディションは学校形式で開催し、ヒップホップの歴史なども学ぶという。最終的に選ばれる人数は未定で、デビューイベントを１万人規模で行う予定だ。Ｚｅｅｂｒａは「これからフィメールが時代が決める。俺にはやばい未来が見える」と熱を入れ、せいやも「Ｚｅｅｂｒａさんからキューブもらっちゃえ！」と呼びかけた。