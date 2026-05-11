車はダニにとってパラダイス!?放置していると家よりもリスキーな理由と念入りに掃除すべき場所　狙い目は「猛暑日のすぐ後」

家と比べて掃除を怠りがちな車は、ダニにとってのパラダイス。餌が豊富で身を隠せる場所も多く、すみつきやすい環境が整っているのだそう。



28年もの間、ダニをはじめとする害虫の飼育を担当してきたアース製薬株式会社 赤穂研究部の有吉立さんに、車内のダニを減らす効果的な掃除方法を教えてもらいます。

車内でダニが発生しやすい理由

家の中と比較した場合、車内のダニの数は家の中と同等、あるいは場所によっては家の中よりも高い密度になり得ると言えます。

まず、シートに座ったりヘッドレストに頭をつけたりすると、垢やフケが付着することがあります。車内でごはんやお菓子を食べたら、食べこぼしが落ちることもあるでしょう。これらはすべて、ダニの餌になります。

さらに、0.2〜0.5ミリメートル程度のチリダニにとって、布製のシートは奥に入り込みやすい構造です。ダニは暗い場所を好むので、理想的な環境といえます。

つまり、車は餌も隠れ場所も豊富。それなのに、掃除される頻度が少ないのですから、住居より多くのダニが棲息していたとしてもおかしくありません。

車内にはどんなダニがいるの？

車の中には、家の中と同じような種類のダニが潜んでいます。

生息している主なダニは垢やフケを餌とするチリダニ（ヒョウヒダニ）や食べこぼしを餌とするコナダニ、そのチリダニやコナダニを捕食するツメダニなど、一般家庭でもよく見られる種類です。

ちなみに、ダニは極めて小さく、どれだけ清潔にしていても衣服などに付着しているものなので、車内にすみついていること自体はごく自然なことです。ただ、そのまま放置して大量発生してしまうと、健康リスクにつながる危険性があります。

車内のダニを放置した場合の健康リスク

まず、ダニのふんや死骸はアレルゲン（アレルギー原因物質）になる恐れがあります。

掃除をしていない車でエアコンをつけると、その風でダニのふんや死骸が舞い上がり、吸い込んでしまうかもしれません。アレルギー症状が出やすい方だと、咳やくしゃみ、鼻水などが出ることがあるでしょう。

また、チリダニやコナダニの増加に比例して増えるツメダニは人を刺します。知らない間に刺されて、痛みやかゆみが出ることがあります。

さらに、車内のダニが衣服に付着して、住居内に持ち込んでしまう可能性もあるでしょう。

ダニはどこにでもいるものなので必要以上に怖がることはありませんが、こうしたリスクを回避するためにも、減らす対策は重要になります。

適切なダニ対処法は「ゆっくり掃除」

では、具体的にどんな対策が有効かというと、それはやはり掃除が一番。

まず、垢やフケがつきやすいシートやチャイルドシート、食べこぼしが落ちやすい足元のマットなど、ダニが好みそうな場所に掃除機をかけて、生きているダニや死骸、ふんを吸い取ってください。シートの隙間も食べこぼしが入り込みやすいので忘れずに。

ポイントは「掃除機をゆっくりかけること」。1屬△燭20秒かけてゆっくり進むイメージでかけてください。※一般的な乗用車のフロントシートの表面積（座面・背もたれ・ヘッドレスト）＝1.0〜1.5m²程度

アース製薬で行った実験では、ダニは掃除機の吸引力に負けないほどの力で繊維にしがみついていることがわかりました。そのため、掃除機の吸い込み口を細かく動かすのではなく、1カ所に滞留させるほうが吸い込みやすくなります。なお、掃除機は吸引仕事率が 200W 以上の掃除機がお勧めです。

「掃除機がけ＋ダニ取りシート」がベター

また、掃除と合わせてダニ取りシートを車内に設置するのも有効です。掃除機で吸い取り切れなかったダニをおびき寄せて、粘着シートで捕獲することができます。

ダニは暗い場所を好むので、シートやチャイルドシートの隙間にダニ取りシートを設置すると捕獲しやすくなるはずです。

ちなみに、使用期限を迎えたダニ取りシートをそのまま放置するのはＮＧ。

製品ごとに使用期限が異なるので、各メーカーが推奨している期限を迎えたら必ず交換しましょう。使用期限を守ることで誘引剤や粘着シートの効果が持続し、継続的にダニを捕獲できます。

車内の掃除は最低でも「2カ月に1回」

ダニを減らすにはどれくらいの頻度で車を掃除すべきなのか、多くの人が気になっているでしょう。

理想的な頻度は週に1〜2回です。ダニの卵が孵化するのに6日程度なので、それよりも短いスパンで頻繁に掃除をすることで、次世代が産まれてくる前に確実に数を減らすことができます。

しかし、週に1回車を掃除するというのは大変ですよね。私自身もついさぼりがちです。

それならば、ダニが増えやすい時期は月に1回、その他の時期は2カ月に1回を目安に掃除をすれば、ダニの数を低いレベルに抑えることができます。

これからの時期だと、梅雨前の掃除がおすすめです。梅雨に入るとダニが好む湿度の高い環境になり、繁殖しやすくなります。その前に掃除してダニを除去することで、繁殖の抑制につながります。

また、猛暑日のすぐ後も狙い目です。

ダニは60℃以上の環境だと一瞬で死にます。50℃程度でも10〜30分ほどで死ぬので、夏場の炎天下に停めてある車内では死滅している可能性が高く、一気に除去するチャンスです。

ただし、熱で死滅させたとしても、その死骸が残っていればアレルゲンが車内に残ったままになってしまいます。生きているダニよりも、死んだダニの方が衣類などに抵抗なく付着して運ばれるため、アレルゲン拡散のリスクが高まります。

そして、ダニによって生成されたアレルゲンは、分解されるまで環境中に数ヶ月ほど残留すると言われています。そのため、熱で対策した後は必ず掃除機をゆっくりかけて、死骸までしっかり除去することが重要です。

家族の健康を守るためにも、梅雨前や猛暑日の後は、ぜひ掃除してみてください。

有吉立（ありよし・りつ）

アース製薬株式会社 研究開発本部 赤穂研究部 業務推進室 学術推進課 生物飼育マイスター。

取材・文＝有竹亮介