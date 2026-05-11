ウニオン・ベルリンの34歳女性指揮官が歴史に名を刻む！ 就任4試合目で記念すべき初白星
ブンデスリーガ第33節が10日に行われ、マインツとウニオン・ベルリンが対戦。1−1で迎えた試合終盤に2点を奪ったウニオン・ベルリンが敵地で1−3の勝利を収めた。
この結果、4月11日にブンデスリーガ史上初の女性指揮官となったマリー・ルイーズ・エタ暫定監督（34）が、就任4試合目で初白星を手にすることに成功。欧州5大リーグ初の女性監督が、そのサッカー史に新たな1ページを刻んだ。
前任者の解任を受け、U19チームからトップチームに“昇格”したものの、その後は3試合を戦って1分け2敗と苦しんでいたが、ようやく勝ち点3を獲得し、順位も12位に浮上。最終節となる次戦は16日に行われ、ホームにアウグスブルクを迎える。
この結果、4月11日にブンデスリーガ史上初の女性指揮官となったマリー・ルイーズ・エタ暫定監督（34）が、就任4試合目で初白星を手にすることに成功。欧州5大リーグ初の女性監督が、そのサッカー史に新たな1ページを刻んだ。
前任者の解任を受け、U19チームからトップチームに“昇格”したものの、その後は3試合を戦って1分け2敗と苦しんでいたが、ようやく勝ち点3を獲得し、順位も12位に浮上。最終節となる次戦は16日に行われ、ホームにアウグスブルクを迎える。
【動画】テニスボールで試合スケジュールに抗議するウニオン・ベルリのサポーター
日曜夜のアウェイゲームはたしかにツライ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
“キックオフ時間を公平に設定しろ”
“25/26シーズン：日曜日に計7,000kmの移動”
アウェイサポがテニスボールを投げ込み抗議&一時中断
🇩🇪ブンデスリーガ第33節
🆚マインツ×ウニオン
📺DAZN ライブ配信中#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/0MK1sfVzx8