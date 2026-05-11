約900種類のバラの花が楽しめる三重県桑名市のなばなの里では「バラまつり」が開かれていて、甘い香りとともに色鮮やかに咲き誇る花々が観光客を迎えています。

なばなの里のベゴニアガーデンにある約7600平方メートルのバラ園では、香りが強く淡い紫色に染まったものや、花持ちが良く咲き終わりになると中心部分が黄色から白色に変化する品種など、約900種類5000本のバラの花が園内を彩っています。

今年は全体的に色づきが良く、また、ここ数日の暖かさで例年よりも1週間ほど早く咲き始めたということで、今がまさに見頃です。

訪れた人たちは、少し雫がのった、色とりどりに咲いているバラの花の姿を写真におさめていました。

中には永遠の銘花として世界バラ会議で殿堂入りを果たしたものや、偉人の名前がタイトルになっているバラの花もあり、美しい姿とともに品種の由来なども楽しめます。

さらに今年からナガシマリゾートの公式キャラクター・ピーターラビットの仲間たちと一緒に写真が撮れるパネルが園内に設置され、絵本の世界へ迷い込んだような気分も味わえます。

なばなの里の「バラまつり」は6月中旬まで開かれています。