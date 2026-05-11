ナルミヤキャラクターズ×サーティワン アイスクリームの限定コラボ雑貨が登場♡

春夏のお出かけ気分をさらに盛り上げてくれる、とびきりキュートなコラボが実現♡ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムが、2026年5月16日（土）より発売されます。人気フレーバーをイメージしたスペシャルアートには、キャラクターたちのかわいさがぎゅっと詰まっていて、思わず全種類集めたくなるラインナップ。ポップでカラフルな世界観に癒やされる注目コレクションです。

毎日持ち歩きたい限定雑貨

今回のコラボでは、ぬいぐるみチャームやポーチ、エコバッグなど、日常使いしやすい全6型が登場します。

「サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム」は全7種で各3,080円。お気に入りのアイスを楽しむキャラクターたちの姿がとても愛らしく、バッグにつければ存在感抜群です。

なお、ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定となっています。

「スクエアポーチ」は全1種で2,860円。キラキラ素材とカラフルなアートが目を惹き、コスメポーチとしてはもちろん、ぬいぐるみ収納として使うのもおすすめです。

さらに、「エコバッグ」は全3種で各1,430円。コンパクトに折りたためる仕様なので、通勤やお買い物バッグとしても便利。総柄デザインはルミネエスト新宿店限定です。

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キラキラ感たっぷりの小物も♡

小物アイテムも見逃せません♪

「キラキラミラーチャーム」は全4種で各1,100円。バッグにつけたまま使えるスライドミラー仕様で、外出先でのメイクチェックにもぴったりです。

こちらもミミリーちゃんデザインはルミネエスト新宿店限定となります。

「ランダムアクリルキーホルダー」は全7種で880円、「ミミリーちゃんアクリルキーホルダー」は全1種で880円。シークレット仕様なので、どのキャラクターが出るかは開けるまでのお楽しみです。

また、「ランダム巾着」は全7種で990円。コスメやアクセサリーなど細かなアイテム収納に便利なサイズ感で、普段使いにも活躍してくれます。

販売は2026年5月16日（土）より、「NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店」「NARUMIYA HAPPY PARK 越谷レイクタウン店」「NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店」にてスタート。

同日10時からは「NARUMIYA ONLINE」でも順次発売されます。

この夏だけの特別コラボを満喫

サーティワン アイスクリームのポップな世界観と、ナルミヤキャラクターズのかわいらしさが融合した今回の限定コレクション。

持っているだけで気分が明るくなるデザインばかりで、毎日のお出かけがもっと楽しくなりそうです♡

数量限定アイテムも多いため、気になるアイテムは早めにチェックするのがおすすめ。お気に入りのキャラクターと一緒に、ハッピーな夏を楽しんでみてはいかがでしょうか。