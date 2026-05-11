G7伊勢志摩サミットの関連行事として、2016年に三重県桑名市で開催されたジュニア・サミットから10周年を迎えたのを記念したシンポジウムが9日、桑名市で開かれました。

ジュニア・サミットはG7伊勢志摩サミットの関連行事として、G7各国から高校生が参加。

社会の課題について議論したり、日本文化を学んだりして交流しました。

シンポジウムはサミットの意義を振り返り、さらなるグローバル化について考えてもらおうと開かれたもので、関係者ら約140人が参加しました。

シンポジウムには、桑名市の伊藤徳宇市長のほか、サミットに参加していた当時の高校生3人もパネリストとして出席しました。

桑名市出身で当時高校2年生だった上堀内陸王さんは「地元での開催を誇りに思っていた。討論すると、桑名や日本の文化についてすごく聞いてくれた」と思い出を振り返りました。

また、当時、高校3年生でサミット参加後に大学の志望学部を変更した加藤杏弥さんは「サミットに参加したことで、世の中の動きにアンテナを張っておく必要があることを実感した。世の中の動きを把握し、文化を直接見て、いろんな経験をしてほしい」と若い世代にメッセージを送りました。