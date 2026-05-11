【アナグラムクイズ】「こ ん け つ こ う」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字の順番を入れ替えるだけで、誰もが知っている「ある単語」に大変身します。パズル感覚で楽しめるので、家事や仕事の合間のリフレッシュにも最適ですよ。全神経を集中させて、隠された言葉を解き明かしてください！
こ ん け つ こ う
ヒント：最後の文字は「つ」
答えを見る
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▼解説
正解は「肩甲骨（けんこうこつ）」です！ 体の部位の中でも、ストレッチなどで意識することの多い骨ですね。「こん」や「こう」といったパーツが含まれているため、つい別の言葉を探して迷路に迷い込んだ方も多いのでは？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字の順番を入れ替えるだけで、誰もが知っている「ある単語」に大変身します。パズル感覚で楽しめるので、家事や仕事の合間のリフレッシュにも最適ですよ。全神経を集中させて、隠された言葉を解き明かしてください！
問題：「こ ん け つ こ う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
こ ん け つ こ う
ヒント：最後の文字は「つ」
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正解：けんこうこつ正解は「けんこうこつ」でした。
▼解説
正解は「肩甲骨（けんこうこつ）」です！ 体の部位の中でも、ストレッチなどで意識することの多い骨ですね。「こん」や「こう」といったパーツが含まれているため、つい別の言葉を探して迷路に迷い込んだ方も多いのでは？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)