「筋肉貯金が、、」島袋聖南、ジムでの“圧巻スタイル”を披露！ ストイックなトレーニング風景を公開
モデルの島袋聖南さんは5月8日、自身のInstagramを更新。ジムで圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】島袋聖南、圧巻スタイル披露
さらに、ダンベルを両手に持ちトレーニングに励む動画も公開。日々の積み重ねを感じさせるストイックな姿に加え、おいしそうな料理の写真や子どもとのツーショットも披露し、母としてもモデルとしても充実した日々を過ごしている様子が伝わってきます。
(文:五六七 八千代)
【写真】島袋聖南、圧巻スタイル披露
圧巻のボディライン島袋さんは「先月外食多めで筋肉貯金が、、その分更に気合いを入れて頑張る」とつづり、7枚の写真と2本の動画を公開しました。1枚目は、ベージュのキャミソールにタイトなレギンスを合わせたスポーティーなコーディネートです。引き締まったウエストや美しいボディラインが際立っています。
「マイペースにやってます」これまでも自身の体を鍛える様子をたびたび投稿している島袋さん。2025年2月12日には「ヨガを始めて10年くらいかなマイペースにやってます」と、美しくヨガのポーズを決める姿を披露しています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)