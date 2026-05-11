元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫（38）が10日放送の読売テレビ「もんくもん 皐月もんくSP」（日曜後4・30）にゲスト出演。フィギュアスケートに対する世間のイメージを否定した。

12歳の長女もスケートをしているが、「私は教えてないです。コーチに頼んでいる」と安藤。これにレギュラーのメッセンジャー・黒田有は「みんな簡単にスケート習わせてるとか言うけど俺、ちゃんと調べたことあるねん。スケートさせるのになんぼかかるか。2000万円ぐらいかかるって」と切りだした。

安藤は「そんなかからないです」と否定。「これちょっと、もうね…お金かかるスポーツっていうイメージ、やめてほしい！」と訴えた。「ぶっちゃけ、私もレッスン代30分3300円なんですよ」と告白。「え？安藤さんに教えてもらうのに？」とくっきー！が驚けば、黒田も「足つぼ（マッサージ）と同じ値段やん」と例えて笑わせた。

世間の根強い印象を覆すためにも「もっと声を大にして言うといたほうがいいですよ」と黒田に言われ、「でも番組で東京のほうだと“お金かかりますよねえ”みたいなのが多いんですよ。かかんないです！って言ってるんですけど、あんまり流れないんですよねえ…」とぼやいていた。