◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月10日 英ロンドン）

決勝が行われ、女子の日本は中国に2―3で敗れた。55年ぶりとなる金メダルを逃し、6大会連続の銀メダルに終わった。

悔しい敗戦となったが、存在感を示したのが第3試合に出場した世界ランキング15位の橋本帆乃香（デンソー）だった。同7位のカイ曼と対戦し、第1ゲームを11―6で先取。第2ゲームを落としながらも、第3、第4ゲームを連取して制した。

カットマンとして相手のボールを打ち返しながら、機を見て攻撃に転じて打ち抜く。今大会は6試合に出場して5勝1敗。張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）に続く存在として日本女子を支えた。

最年長の27歳とはいえ、世界選手権団体戦は初出場だった。以前は佐藤瞳（日本ペイント）とカットマン同士で組むダブルスの“ひとほの”ペアでの実績が目立ったが、2024年からはシングルスでも海外ツアーで優勝するなど飛躍。遅咲きともいえる27歳という年齢で日本女子チームの一員となり、世界を舞台に戦い抜いた。

◇橋本 帆乃香（はしもと・ほのか）1998年（平10）7月5日生まれ、愛知県名古屋市出身の27歳。祖父が教える卓伸クラブで5歳から競技を始め、四天王寺高を経てミキハウスへ。現在はデンソー所属。24年WTTファイナルズ福岡の女子ダブルスで佐藤瞳とのペアで優勝。1メートル63。右シェークハンド。