2つの運動がもたらすダイエット効果！有酸素運動と無酸素運動の違いとは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

有酸素運動と無酸素運動の違いとは

２種類の運動で効果的なダイエットを！

有酸素運動とは？

酸素を体にとり込みながら、ゆっくり行う運動を有酸素運動と言います。

ウォーキング、ジョギング、水中歩行などの激しくない運動が該当します。

運動を通じて脂肪を燃焼することができます。

無酸素運動とは？

酸素を使わず、瞬間的に筋肉に大きな負荷をかける運動を無酸素運動と言います。

短距離走や筋トレなどの激しい運動が該当します。

運動を通じて筋肉量を増加させることができます。

完璧よりも長く続けることが大切

運動をする上で大切なことは、自分のペースを守って続けられる運動を行うということです。やせるには継続的な運動が効果的。有酸素運動と無酸素運動を組み合わせて、無理のない範囲で続けるのがポイントです。

また、下記のタイミングでは運動を避けましょう

・ 早朝…血圧の急上昇を招きやすい

・ 空腹時…貧血や不整脈を起こす可能性がある

・ 食後1時間以内…肝臓への血流が減って負担がかかる

・ 体調が優れないとき…体調が悪化することがある

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅