ミスチル桜井和寿、憧れの大御所女性ミュージシャンを実名告白「本当にスゴい」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

5月10日（日）放送の同番組では、先日放送された話題の2組の未公開シーンをお届け。Mr.Children・桜井和寿とHi-STANDARDの貴重インタビューの続きが公開された。

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桜井和寿へのインタビューでは、学生の頃に初めて作ったという曲のほか、ボーカルレコーディングのこだわりについても話題に。1997年にリリースしミリオンセラーを達成した大ヒット曲『Everything (It’s you)』をめぐってトークが展開した。

同楽曲について、桜井は「今だったら絶対あのテイク出せない」と告白。続けて「音楽だからエモーショナルになることはあって。その感情によってピッチが正しくなくても、感情がうまく表現されているなら、人の心を打つこともある」と語った。

さらに桜井は「中島みゆきさんの歌、本当にスゴい」と実名を挙げて称賛すると、「うまく感情が言葉に乗っている。もう“メロディー”を超えている表現。そういう部分への憧れもありますし、どんなに高い声もピッチよく歌うことへの憧れも、同時に持っていますね」と明かしていた。