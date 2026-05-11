１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円９４銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。



８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円６８銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。４月の米雇用統計で平均時給の伸び率が市場予想を下回ったことを受け、米長期金利が低下したことから一時１５６円４４銭まで軟化した。



ただ、この日の東京市場は「有事のドル買い」が先行。トランプ米大統領が１０日、戦闘終結に向けた提案へのイランの回答について「全く受け入れられない」との認識を示したことで、和平協議の進展期待が後退しているもよう。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から時間外取引で米原油先物が上昇しており、日本の貿易収支が悪化するとの思惑から円が売られやすい面もあり、ドル円相場は午前９時５０分ごろに１５７円０６銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７０ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円７２銭前後と同５５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS