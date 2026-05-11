セカンドサイトアナリティカ<5028.T>が大幅高で３日続伸している。前週末８日の取引終了後に、ジェイリース<7187.T>とＡＩを前提とした業務プロセス・組織体系の抜本的な再構築を図ることを目的に業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



生成ＡＩやＡＩエージェント、高精度予測などのさまざまなＡＩ技術を活用した製品・サービスの強化及び新規開発に向けて協力する。これによりセカンドＸはＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）推進支援及び協働を通じたＡＩ技術の検証、製品・サービスの強化及び開発を加速させるとともに、ジェイリースはＡＩを活用した業務プロセス改革によるコスト構造の最適化、人的リソースの高付加価値業務への再配置などを実現するとしており、更に共同事業の展開も検討する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS