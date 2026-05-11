「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１０時現在で、ＦＩＧ<4392.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１１日の東京市場で、ＦＩＧはストップ高カイ気配。７日取引終了後に「グループのＲＥＡＬＩＺＥが台湾企業と共同で、最先端ＡＩ半導体の検査工程に使用される自動化装置を開発した」と発表したことを受け、前週末８日もストップ高をつけている。



この装置は、グローバル市場で高いシェアを持つ米企業のＡＩ向け半導体に搭載されるＧＰＵパッケージを対象としており、品質及び信頼性を評価する量産工程で使用されるもの。同社グループは今回の開発を契機に、半導体製造分野における自動化・省人化ニーズへの対応を一層強化するとともに、次世代技術を支える製造現場の高度化を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS