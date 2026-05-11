THE RAMPAGE武知海青、13日から活動再開へ 急性虫垂炎から回復
THE RAMPAGEは11日、療養中だった武知海青が、13日のライブから復帰すると発表した。
【Xより】「急性虫垂炎」と診断 福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青
公式サイトで「急性虫垂炎のため療養しておりましたTHE RAMPAGEの武知海青ですが、医師の診断のもと治療および経過観察を行った結果、活動再開に支障がない状態まで回復したため、2026年5月13日（火）開催『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演より活動を再開することとなりました」と報告した。
「療養期間中、応援してくださっている皆様ならびに関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたこと、改めてお詫び申し上げます。あわせて、同期間に賜りましたご理解と温かいご声援に、心より感謝申し上げます」と伝え、「今後とも武知海青ならびにTHE RAMPAGEへの変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
【Xより】「急性虫垂炎」と診断 福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青
公式サイトで「急性虫垂炎のため療養しておりましたTHE RAMPAGEの武知海青ですが、医師の診断のもと治療および経過観察を行った結果、活動再開に支障がない状態まで回復したため、2026年5月13日（火）開催『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演より活動を再開することとなりました」と報告した。
「療養期間中、応援してくださっている皆様ならびに関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたこと、改めてお詫び申し上げます。あわせて、同期間に賜りましたご理解と温かいご声援に、心より感謝申し上げます」と伝え、「今後とも武知海青ならびにTHE RAMPAGEへの変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。