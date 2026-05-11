WANIMAが3月25日、約12年ぶりのミニアルバム『Excuse Error』をリリースした。同ミニアルバムの制作の裏側を追ったドキュメンタリー映像『Excuse Error RECORDING DOCUMENT』がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。

ドキュメンタリー映像は、“間違いながらも進んでいく”という作品のテーマを体現するように、制作に向き合い、葛藤するKENTAの姿からスタート。レコーディング風景やメンバー同士のやり取り、スタジオでの時間が収められている。映像終盤では、現在開催中のツアー＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞についても触れられており、作品への思いとライブが繋がる仕上がりだ。

WANIMAは6月22日、東京・SGC HALL ARIAKEにてツアー＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞の追加公演を開催する。

■ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日発売

配信リンク：https://wanima.lnk.to/ExcuseError

【CD】WPCL-13750 2,600円(税込)

▼全7曲収録

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング)

特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

■＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

4月11日(土) 熊本・天草市民センター

※ファンクラブ限定 昼夜2公演

4月17日(金) 千葉県文化会館・大ホール

4月19日(日) 新潟テルサ

4月23日(木) 大阪・オリックス劇場

4月26日(日) 愛媛・松山市民会館

4月30日(木) 熊本城ホール メインホール

5月02日(土) 大分・iichikoグランシアタ

5月07日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

5月17日(日) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

5月23日(土) 北海道・函館市民会館

5月25日(月) 宮城・仙台プラザホール

6月05日(金) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

6月11日(木) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

6月12日(金) 奈良・なら100年会館 大ホール

6月19日(金) 福岡サンパレス

6月22日(月) 東京・SGC HALL ARIAKE

詳細：https://wanima-live.com/excuse-error/