記事ポイント TDI株式会社が将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約を締結します伊藤二冠は2024年に叡王、2025年に王座を獲得して史上17人目の二冠となり、九段に昇段した若手棋士ですAI技術を活用した研究が進む新時代の将棋界で挑戦を続ける伊藤二冠をTDI株式会社が応援します TDI株式会社が将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約を締結します伊藤二冠は2024年に叡王、2025年に王座を獲得して史上17人目の二冠となり、九段に昇段した若手棋士ですAI技術を活用した研究が進む新時代の将棋界で挑戦を続ける伊藤二冠をTDI株式会社が応援します

独立系システムインテグレーターのTDIが、将棋棋士・伊藤匠二冠（叡王・王座）との広告出演契約締結を2026年5月11日に発表します。

2002年生まれの伊藤二冠は、2024年に叡王、2025年に王座を獲得して史上17人目の二冠となり、現代将棋界を牽引する若手棋士の一人として広く知られています。

AI技術を駆使した研究が日進月歩で進む新時代の将棋界において、日々挑戦を続ける伊藤二冠をTDIが広告という形でサポートします。

TDI「棋士・伊藤匠二冠との広告出演契約締結」





氏名：伊藤匠（いとうしょう）称号：叡王・王座（二冠）段位：九段生年：2002年出身：東京都師匠：宮田利男八段

白羽織に水色の着物をまとった伊藤匠二冠が、グレー背景の前で将棋盤に向かって正座し、両脇に駒台と駒袋を置いた端正なポートレートです。

2020年に四段昇段してプロ入りを果たした伊藤二冠は、2024年の第9期叡王戦で自身初タイトルとなる叡王を獲得し、将棋ファンの注目を集めます。

翌2025年には第10期叡王戦での叡王防衛に加え、第73期王座戦でも勝利を収めて二冠を達成し、史上17人目の二冠棋士として九段に昇段しています。

TDIは1968年9月創業の独立系システムインテグレーターで、企業向けにシステム開発・保守・運用管理などのサービスを提供しています。

今回の契約は、AI技術の活用が広がる将棋界で最前線に立つ伊藤二冠と、ITを事業の核とするTDIとのつながりを形にしたものです。

タイトル獲得までの歩み

宮田利男八段門下の伊藤二冠は、プロ入り翌年の2021年に第52期新人王戦で優勝し、将棋大賞の新人賞を受賞するなど、早い段階からその実力を示してきています。

その後も着実に実績を積み上げ、2024年の第9期叡王戦で初タイトルを手にします。

2025年には第10期叡王戦で叡王を防衛しながら第73期王座戦でも優勝し、史上17人目の二冠棋士として九段に昇段します。

2002年生まれで現在24歳（2026年時点）という若さで叡王・王座の二冠を保持する伊藤二冠は、将棋界の次代を担う存在として国内外から注目されています。

第52期新人王戦優勝から第9期叡王戦・第73期王座戦の二冠達成まで、わずか数年で将棋界のトップに立った伊藤匠九段の歩みは、スピード感ある成長の軌跡を刻んでいます。

AI技術を活用した研究が加速する現代将棋界において、24歳で叡王・王座の二冠を保持するという事実が、伊藤二冠の実力の高さをそのまま示しています。

TDI「棋士・伊藤匠二冠との広告出演契約締結」の紹介でした。

よくある質問

Q. 伊藤匠二冠が現在保持するタイトルは何ですか。

A. 叡王（第10期）と王座（第73期）の二冠を保持しています。

この二冠を達成したことで史上17人目の二冠棋士となり、九段に昇段しています。

Q. 伊藤匠二冠が初めてタイトルを獲得したのはいつですか。

A. 2024年の第9期叡王戦で、自身初のタイトルとなる叡王を獲得しています。

翌2025年の第10期叡王戦では防衛に成功しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 叡王・王座を保持する2002年生まれの九段棋士！ TDI「棋士・伊藤匠二冠との広告出演契約締結」 appeared first on Dtimes.