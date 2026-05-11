伊藤匠二冠・森内九段率いる横浜チームを支援！ TDI「ABEMA地域トーナメント2026」

記事ポイント TDIが将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任チームには伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属し、森内俊之九段が監督を務める大会は2026年6月より「ABEMA」で放送予定の全国6ブロック制の地域密着型トーナメント TDIが将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任チームには伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属し、森内俊之九段が監督を務める大会は2026年6月より「ABEMA」で放送予定の全国6ブロック制の地域密着型トーナメント

独立系システムインテグレーターのTDIが、インターネットテレビ局「ABEMA」主催の将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」に、チームスポンサーとして参加します。

TDIと広告出演契約を結ぶ伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属する「ルシーグ横浜」を、同社がスポンサーとして支援します。

TDI「ABEMA地域トーナメント2026」





大会名：ABEMA地域トーナメント2026放送開始：2026年6月より放送局：ABEMA協賛チーム：ルシーグ横浜協賛企業：TDI株式会社

「ABEMA地域トーナメント2026」は、2018年からスタートした超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と、将棋による地域活性化を掲げる「地域対抗戦」が融合した新しいトーナメントです。

全国を6ブロックに分け、地域に密着したチームで日本一を争う構成で、2026年6月より「ABEMA」にて放送が始まります。

TDIは、同社と広告出演契約を結ぶ伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属する「ルシーグ横浜」のチームスポンサーとして、大会に協賛します。

将棋ファンや地域のみなさんとともにチームを応援する立場で大会に関わります。

ルシーグ横浜のチームメンバー

「ルシーグ横浜」は、森内俊之九段が監督を務めるチームです。

メンバーには、伊藤匠二冠（叡王・王座）、阿久津主税八段、斎藤明日斗六段、岩村凛太朗四段の4名が名を連ねています。

タイトル保持者の伊藤匠二冠をはじめ、実績豊かな棋士と若手棋士が組み合わさった構成です。

「ABEMA地域トーナメント2026」の概要

本大会は「ABEMAトーナメント」と「地域対抗戦」を融合させた形式で、全国6ブロックの地域代表チームが日本一を目指して戦います。

地域に密着したチーム編成と超早指しの緊張感が合わさった棋戦で、将棋ファンだけでなく地域を応援する楽しさも味わえます。

番組は特設ページと「ABEMA」公式ページにて詳細が案内されます。

森内俊之九段が率いる「ルシーグ横浜」は、伊藤匠二冠（叡王・王座）を中心に全国6ブロックの強豪チームと対戦します。

将棋の実力と地域への熱量が交わる本大会を、TDIがスポンサーとして後押しします。

TDI「ABEMA地域トーナメント2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ABEMA地域トーナメント2026」はどのような形式のトーナメントですか。

A. 全国を6ブロックに分け、地域に密着したチームで日本一を争う将棋団体戦です。

2018年スタートの超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と「地域対抗戦」が融合した形式で、2026年6月より「ABEMA」にて放送されます。

Q. 「ルシーグ横浜」の監督とメンバーは誰ですか。

A. 監督は森内俊之九段が務め、メンバーは伊藤匠二冠（叡王・王座）、阿久津主税八段、斎藤明日斗六段、岩村凛太朗四段の4名です。

Q. TDIはなぜ「ルシーグ横浜」のスポンサーになりましたか。

A. TDIと広告出演契約を結ぶ伊藤匠二冠（叡王・王座）が「ルシーグ横浜」に所属しているため、同チームのチームスポンサーとして協賛しています。

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