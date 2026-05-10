とちぎテレビ

バスケットボールＢリーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ、準々決勝の２戦目が行われ、負ければ敗退となる宇都宮ブレックスは１０日も名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦しました。

準決勝進出へ負けられないブレックスは、名古屋に先制を許しますが、ジェレットがこのプレー。

ダンクで同点に追いつきます。

勢いに乗ったジェレットが続けざまにジャンプショットを決めて逆転に成功すると、遠藤が３ポイントを決めるなど６点のリードを広げます。

第２クォーター、同点に追いつかれますが、小川の２ポイントシュートで再び逆転。

しかしその後、名古屋に７連続ポイントを許します。

２８対３３の５点ビハインドで前半を折り返します。

第３クォーター、リードの場面もありましたが４７対４８の１点差で最終第４クォーターへ。

するとすかさず遠藤の２ポイントシュートで逆転。

しかし８連続ポイントを許して再びリードされる展開に。

最後は９点差に広げられ、６６対７５とブレックスは悔しい敗戦となりました。

２年連続年間王者を目指したブレックス、２連敗でチャンピオンシップから姿を消しました。

東アジアスーパーリーグのタイトル獲得と、新たな歴史を刻んだ今シーズンは幕を閉じました。