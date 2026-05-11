会社のために動いたのに、待っていたのは“左遷”だった――。30代半ば、欧州での大仕事をやり遂げた出井伸之氏（1937〜2022）を襲った突然の人事。

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物流センターへの出向というほぼ島流しの人事に、彼は何を思い、なぜ辞めなかったのか。異端のサラリーマン人生を、ノンフィクション作家・児玉博氏の新刊『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



出井伸之氏 ©文藝春秋

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盛田からの指示

出井が30歳、入社してようやく8年経った頃の話だ。ただし、出井の場合は留学期間があるので、正確にはソニーで仕事を始めて6年といった方が正しいかもしれない。

出井は突然、当時、社長だった盛田昭夫の部屋に呼ばれた。訝りながら、社長室に盛田を訪ねると、そこにはすでに出井と同期入社の2人が盛田の前に立っていた。並木政和、水嶋康雅の2人だった。状況が飲み込めない3人に対し、盛田の指示は、明確だった。

「並木はイギリス、水嶋は（西）ドイツ、出井、お前はフランス。3人で協力してそれぞれの場所で現地法人を作ってきなさい」

盛田の説明は3人を啞然とさせた。

盛田の意図は、ソニーの商品をより効率的に欧州で販売することにあり、盛田は代理店ではないソニー自前の販売チャンネルを構築する必要性を痛切に感じていた。現地の小売店に直接ソニーの商品を卸せば、もっと欧州でのソニーの知名度は上がり、販売も拡大する。盛田はそう考えていた。

3人とも、余りに重い使命に言葉を失ったが、眼の前の盛田は真剣そのものだった。ソニーはまだ若い会社だった。入社して10年にも満たないような“小僧”に、ある意味、会社の命運を託すような使命を与える、若々しい会社だった。

1968年、出井はパリに旅立つ。出発に際して、盛田は出井に1つだけ注文を出す。

「海外に進出するにはその国のインサイダーにならないとダメだ。現地法人を作り、現地の人間を雇わないとダメだ。そして、現地法人のトップには、現地の一流の人間を据えないとダメだ」。盛田は、自らの経験をもとに出井らにこうアドバイスした。アドバイスとはいえ、これは出井らへの厳命でもあった。

パリでの出井のミッションは、まず今まで使っていた販売代理店との契約を解除することだった。その上で、フランスの大蔵省（経済・財政・産業省）と折衝し、直接投資の道筋をつけることである。

しかし、日本とは商慣習が異なり、従来の代理店契約を解除するのは非常に困難な仕事となった。しかもその代理店のオーナーは、当時のフランス政府高官に強いコネクションを持っており、それを使って出井の大蔵省との交渉に横槍を入れた。そればかりか、フランス政府高官の紹介を受け、直接、ソニー社長の盛田昭夫に電話を入れて、代理店契約の継続を訴えもしていた。

会社だからこその経験

パリで一人、出井は毎日のように大蔵省に足を運んでは交渉を続けたが、自分が知らぬところで起きていることなど知るよしもなかった。やはり、盛田昭夫という経営者は優秀な経営者だったのだろう。自らが出井に命じた独自の販売店の設立計画が、フランス政府をも巻き込み、問題化している事態を目の前にしても、妥協して「従来の代理店でいい」と出井に命じることはなかった。盛田は、フランス政府も動き、政治問題化していることを出井に伝えることもなく、30歳の“小僧”の孤軍奮闘を見守った。

1963年、敗戦から18年、まだ日本は戦後復興の途上にあったこの時期、盛田は家族5人で渡米し、ニューヨーク・マンハッタン五番街に住居を構え、2年間生活を送った。世界最大のマーケットを持つ米国と米国人を知るため、米国のインサイダーになるためだった。こうした経験を持っていた盛田は、よくわかっていた。その国の商慣習、気風、ビジネスのあり方などは経験、失敗、苦い思いをしながら、七転八倒しながら身につけるしかないということを。だから、盛田はフランス政府関係者が動いていることも、出井の動きに対し、政治的な横槍が入っていることも伝えることはなかった。入社したら欧州に留学したい、欧州でビジネスをしたいと言って、入社してきた“小僧”の未来を盛田はただ見守っていた。

東京本社からはるかに離れたフランスで、上司も部下もいない出井は、ただ一人で奮闘するしかなかった。大蔵省に足繁く通っては、日本からの直接投資ができる術を模索し、それと同時に経済問題に精通した何人もの弁護士に相談しては、法律の抜け道を探した。出井は当時を回想し、

「欧米の一流大学院で取るMBA（経営学修士）の何十倍もパリで学んだ」と言い、さらにこんな言葉も付け加えた。

「こんな人生の宝になるような経験ができたのも、僕がソニーのサラリーマンをしていたから。ソニーだからこそ、やらせてもらえた仕事だった。他の会社では経験できなかっただろうと思うね」

出井にとっては本格的な、自ら一人が責任を負う国際ビジネスのデビューとなったパリ。そのパリは、ビジネス以外にも様々なものを出井に残す。その水先案内人となったのは、欧州で活躍していた日本人女優、谷洋子だった。谷洋子の父・猪谷善一は戦前、東京商科大学（現、一橋大学）で教鞭をとっていた経済学者だった。この猪谷と出井の父でやはり経済学者だった出井盛之が近しい関係にあり、その紹介を受けることになったのだった。

谷洋子は日本人初の国際女優であり、出井は彼女を通じて彼女を見出したマルセル・カルネ、不朽の名作といわれる『天井桟敷の人々』の監督を務めたフランスを代表する映画監督や、日本でも一世を風靡したデザイナー、ピエール・カルダン、フランスの大女優ミレーヌ・ドモンジョなどを紹介され、いわゆる社交界の世界も知る。出井がタキシードを初めて身につけたのはフランス滞在中のことだった。日本とはまったく違うショービジネスの世界を垣間見たのもこの時だった。

30代前半、サラリーマンとしての身のこなしを身につけていくこの時期にフランスでただ一人でサラリーマンをしていた出井が組織の中での“個”を見つめ、考えるには十分な環境と時間があった。

強制送還、左遷

フランス大蔵省との粘り強い交渉の結果、ようやくフランス企業が50％、ソニーが50％の出資の合弁企業ならば認可するとの見解を勝ち取る。優秀な弁護士とともに通い続けた5年がかりの成果だった。

しかし、問題となったのが合弁先だった。東京本社からは従来の代理店と合弁を組むようにとの指示が出されていた。けれども、出井は首を縦に振らなかった。従来の代理店からは不正の匂いを感じ取ったからだ。出井は本社の意向に反して、つまり上司の意向に逆らって勝手に合弁先を探し始める。結局、将来的にはソニーがすべての株式を引き受けるという条件を飲んでくれたスエズ銀行（現、クレディ・アグリコル）を合弁先に決定した。

出井本人とすれば、イギリス、ドイツ（当時、西ドイツ）に後れを取ったものの、今までソニーに損害を与えていたであろう代理店を追放し、フランスにおいて海外企業としては初めてである、合弁会社を作るというスキームを成功させたのが自分であることに誇らしさを感じていた。

ところが、出井を待っていたのは半ば強制送還のような本社からの帰国命令だった。さらに帰国した出井を待っていた辞令は、ソニー本体ではなく、子会社「ソニー商事」の横浜市にある物流センターへの出向だった。まさに半沢直樹が“都落ち”のような形で証券会社に出向したようなものだった。1970年代、子会社への出向は“昇進レース”からの脱落を意味していた。

いきなり子会社、しかも、物流センターへの出向は、ショックだったのではないか？

「半沢直樹だったら面白いストーリーになるんだけども、当時はもちろん、そんな気持ちの余裕はないわけですよ。相当に、本当にショックでしたね」

出井が35歳のときである。サラリーマンとなり、プロジェクトリーダー的な立場に立つ年齢だ。部下もでき、責任ある立場になるのもこの頃である。まさに、サラリーマン人生で最も重要とも思えるこの時期に出井は“左遷”された。それも、物流センターという、“世界のソニー”としての地歩を固めつつあった当時のソニーから見れば、“島流し”のような明らかな左遷人事だった。

「腐ったね。まあ、会社っていうのはこんなことをする組織なのかって思いましたね。もう、本当に落ち込んだ」

大賀を激怒させる

出井は大学4年生の時、就職活動でソニーを会社訪問した。その際に対応してくれた人事部長に、「もっと偉い人に会いたい」と言った生意気な学生だった。入社に際しても、入社後に欧州への留学を認めてくれるのならば入社すると条件を会社側に突きつけたほどだった。

留学後、スイスの小都市ツークに駐在した。ツークは当時のソニー欧州の本拠地だった。その時にはこんなエピソードを残している。出井がツーク駐在中に東京本社から出張にやってきたのが、わずか34歳にして取締役となっていた大賀だった。大賀の入社に際して、盛田、井深が三顧の礼をもって迎えたという話は広く社内に流布していた。加えて大賀は自信満々な言動、大柄な身体つきからすでに暴君のように恐れられていた。

大賀はオランダ「フィリップス」社との技術提携のために欧州に来ていた。フィリップス社との提携話を自信満々に語る大賀に対し、出井は臆することなく、異を唱える。

「その（技術）提携はソニーの技術が一方的にフィリップスに流れるだけで、やめた方がいい」

怒ったのは大賀だった。自信満々で語った話を満座の中で否定された大賀は、出井に向かって、「お前みたいな奴はとっとと日本に帰れ」と怒鳴った。

後日、東京本社の人事部から国際電話がかかってくる。電話の相手は人事部長だった。

「大賀取締役がカンカンで、『出井を欧州から日本に帰せって。あんな奴は欧州に必要ない』って激怒しているんだよ。何があったのか教えて欲しい」

出井は事情を詳しく説明した。話を聞き終えた人事部長はこう言った。

「出井の方が正しいようだけども、言い方ってあるじゃないか。皆の前で言い返されると大賀さんも……」

ずっとアウトサイダー

会社訪問で人事部長に「もっと偉い人に会いたい」と臆面もなく言ってのけたのと同じである。悪気はない。ただそう思ったからそう言っただけだ。たしかに、出井は生意気だったのだろう。しかし、相手を困らせようとか怒らせようという意図はない。

フランスでの合弁相手探しでも、従来の代理店に不正の影を感じ取ったがゆえに契約を打ち切ったまでのことだった。なぜなら、ソニーに損害をもたらしていたからだ。自分の信じた道を進み、会社の利益を考えて出井は判断した。けれども、それに対し会社は、左遷という回答を出してきた。

「そりゃ、落ち込んだよ。相当、落ち込んだよ。年齢的にもこれからって時でしょう？ 本当にがっかりしましたよ。僕だってもうサラリーマン人生は終わりだって思ったし、真剣に会社を辞めようかと思ったもの」

でも、辞めなかった。なぜか？

「う〜ん、なぜだろうね」

出井は組んでいた両腕を解いて、コーヒーに手を伸ばすと何口か含んでから続けた。

「たぶんね、絶対に愚痴は言うまいと誓ったんだと思う。愚痴や不満を言ったらおしまいだと自分に言い聞かせたような気がする」

出井がいみじくも、“会社という組織はこういうことをするのか”と吐露したように、組織としての会社を骨身にしみて理解できたことで、自らの節を曲げるのではないけれども、主張するタイミングや場所など、発言に注意するようにもなったという。

カドが取れたのか？

「カドなんて取れやしないよ（笑）。これ以降も、出井は異論ばかり言うって社内では認知されていたし。僕はずっとアウトサイダーだったから……。煙たがる人もいたと思うけど、逆に俯瞰的に会社のことを見られたりもしたかなって今は思う」

出井はなぜか楽しそうだった。

（児玉 博）