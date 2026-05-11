俳優の川崎麻世（63）が10日、自身のインスタグラムを更新し、91歳の母との親子ショットを披露した。

「母の日ですね」と書き出すと、幼児の自身を抱く若かりし頃の母のショットをアップ。また青年期の自身と母が経営している喫茶店をバックに2人で歩くショットや、現在の親子ショットを投稿した。

「私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ 元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてありがとう。あなたの子としてこの世に生んでくれて本当にありがとう。あの頃も今も変わらず 世界でたった1人の大切な母へ」とメッセージを贈った。

川崎は昨年10月に放送されたテレビ朝日「徹子の部屋」で、母は大阪府の実家で喫茶店を経営し「本当に毎日喫茶店のカウンターに立って」と明かしていた。

川崎の投稿に、フォロワーからは「お母さんの若い時見れて良かったです」「お若い頃は勿論ですが、今も若々しく素敵なお母様」「世界で一人のお母様 今もお元気で素晴らしいですね」「素敵な親孝行です」「キレイで優しそうなお母さん！めちゃくちゃそっくりです」「品の良いお母様」といった反響が寄せられている。