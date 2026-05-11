「子会社＝左遷」という常識は、本当に正しいのか――。“日本人の思い込み”に、ソニー元社長・出井伸之氏（1937〜2022）が異議を唱える。

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なぜ彼は「出向はチャンス」と言い切るのか。異端の出世を遂げた男の人生を、ノンフィクション作家・児玉博氏の新刊『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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経歴ではダメだ

2021年の夏頃、出井にインタビューを重ねていた。結果として、出井の最後の出版物となってしまったが、『人生の経営』（小学館新書）に向けた取材だった。

過去を振り返ることを嫌う出井だが、そのときは、自らの経験、体験を後世のビジネスマンのために残すという趣旨から、喜んで話をしてくれた。このとき、筆者は出井が社長になる前のサラリーマン時代に、どんな仕事をしてきたかを詳細に聞いた。

筆者が、「出井さんが社長になる経緯は本当に興味深いですね。大賀さん、はっきりした物言いをするんですね。『出井は経歴ではダメだ』って、はっきりし過ぎてる」と話を振ると、出井は屈託なく笑い、こんなことを話した。

「大賀さんとは本当に、なんと言うのかな、前世はきっと敵同士だったと思うけども……。やり合うことばっかりで……。たぶん、3回か4回は『お前はクビだ』って言われたな……。こんなにクビを申し渡されたサラリーマンって珍しいよね」

少しばかり感慨深げだった出井は、スッと視線を移し、

「この本読んでるよね？」

と言って、脇に置いていた1冊、『ソニー ドリーム・キッズの伝説』（ジョン・ネイスン著、文藝春秋）を取り上げた。

2000年に翻訳されたこの本は、当時、1995年に社長に就任した出井をかなり取材し、書かれている。

作者、ジョン・ネイスンは米ハーバード大学卒業後、東京大学に入学したという日本研究家であり、翻訳家であり、プロデューサーなどその活動は多彩。三島由紀夫の『午後の曳航』を翻訳したのが24歳の時。その後も、大江健三郎『個人的な体験』などの翻訳を手掛けている。

このジョン・ネイスンとソニーの関わりは、1995年、ソニーが翌年に迎える創立50周年の記念ドキュメンタリーの制作を彼に依頼したのがきっかけだった。ドキュメンタリーの取材を通じてソニーに強い興味を覚えたネイスンが単行本の出版を思い立ち、出来上がったのがこの本なのである。

出井の社長就任に際して、出井を選んだ前社長、大賀典雄が記者会見で「消去法で選んだ」と発言したことは有名な話だが、それ以上に興味深いのは、この本の中で大賀が、出井よりはるかに実績を持つ上席の役員がいたことを認めながら、こんな発言を残していることだ。

「論理に従えば、彼（出井）は退けられることになったでしょう。たしかに経歴ではだめです。オーディオ経営者としてもたいして成功していません。ホーム・コンピュータ事業に参入しようとして、ものの見事に失敗しています。私は彼の過去ではなく、未来を買ったのです」（『ソニー ドリーム・キッズの伝説』）

出井の社長就任を吉田は“時代の要請だった”と言い、大賀は“未来を買って”大抜擢したと語った。

勲章が1つもない

出井はこの本をひょいと取り上げ、ペラペラとめくり、「そうそう、ここだ」と言ってそのページで手を止めた。そこは先にも紹介したが、大賀が出井を社長に選んだ理由を作者、ジョン・ネイスンに語る場面だった。

「……たしかに経歴ではだめです」

出井はその一節を呟くように小さく音読した。

「たしかに、そうだよな。僕はソニーでは勲章が1つもないんだよね」

出井は過去の社長たちの名前を挙げながらこんな説明をする。

「井深さんはトランジスタラジオ、盛田さんは、なんといってもウォークマン。岩間（和夫）さんは半導体でしょう。そして、大賀さんはCDですよ。皆さんこうした後世まで語り継がれる実績を残されていますよね」

その上で出井に、大賀はソニーが置かれている状況を非常に厳しく見ていたから、ソニーが非常時だからこそ、普通に優秀な人間ではダメだ、実績なんて意味がないと考えたのではないかと問い返すと、出井はポツリと、「そうかもしれないね……」と言うだけだった。

出井の経歴は、敢えて言えば、“普通”のサラリーマンのそれとはずいぶんと異なる。ある電機メーカーの幹部から出井はこんなことを言われたことがあるという。

「出井さんはソニーで良かったですね。松下（電器）なら絶対に社長にはなれなかったですよ」

松下電器（現、パナソニック）では社長になれない出井の資質に大賀は賭けたのだろう。大賀はそれを“出井の未来”という言葉で表現してみせた。

なぜ大賀は、出井という男の未来にソニーという会社の未来を託したのか。サラリーマン時代の出井に大賀は何を見たのか。

何度目かのインタビューで、出井はこんなことを言い出した。

「半沢直樹って人気じゃない？ だけどさ、あれ、困っちゃうんだよね」

半沢直樹――。銀行内の不正を次々と暴いていく痛快ドラマの主人公である。当時はこのドラマの人気が沸騰し、半沢直樹は日本一有名なサラリーマンと言われるほどの存在になっていた。

「親会社が上で、子会社が下」ではない

2020年7月〜9月に放送された続編では、子会社に飛ばされていた半沢直樹が、親会社の銀行に復帰し、さらに活躍するというハッピーエンドの日本的な終幕だった。

この国民的なヒーローに対し、出井は“困っちゃう”と言うのだった。

続編の最終回の視聴率は32.7％を記録し、令和のドラマでは最高視聴率になったそうだが、なぜ出井が困るのか。

「子会社から親会社に復帰したことに喝采を送るわけでしょう？ それが困っちゃうんだよね」

出井は何を言おうとしていたのか。出井の考える理想的な会社のあり様は、日本人が一般的に思っているような“親会社が上で、子会社が下”というものではないようだった。

「普通に親会社が上で、子会社が下って思っているでしょう？ だから、“半沢直樹”も親会社に復帰したから、皆が喝采を送ったわけじゃないですか。皆さん、親会社が上だと思っているからですよね」

出井に言わせれば、親会社も子会社もサラリーマンにとっては、関係ないという。出井が考えるサラリーマン像で、大切なのは、どこで最も充実した仕事ができるか、言い方を変えるならば、最も“輝ける”場所が一番いい。

だから、最も充実した仕事ができる場所ならば、それが親会社であろうと、子会社であろうと、大企業であろうと、ベンチャーであろうと、まったく関係ない。

出井にとって、サラリーマンが働くということは、そういうことだった。そこには、あくまで“個”として生きるという信念が貫かれていた。

しかし、世の中では、子会社に出向になると、“飛ばされた感”を感じる人が多い。

「飛ばされるのも悪くないよ」

「まだそうだろうね。たしかに飛ばされるのは辛いですよ。特に若い時に飛ばされると、もう自分の人生終わりじゃないかって思っちゃう。僕だってそうだったよ」

出井は、笑みをたたえながら、昔を少し振り返るように視線を泳がせては、「でも、飛ばされるのも悪くないよ……」と言葉を継いだ。

57歳にして社長となった出井には、そのスマートな外見も相俟って、ずっと日の当たる道を歩き続けてきたような印象がついてまわった。けれども、非常に意外だが、出井のサラリーマン人生はとてつもない左遷、つまり“飛ばされ”続けた人生でもあった。だからこそ、サラリーマンに親会社も子会社も関係ないと言えるのではあるが……。

（児玉 博）