100均の300円収納が優秀すぎ！「取り外せてお手入れ楽ちん！」ピタッと貼り付く便利トレー

キッチンが狭いと、収納スペースの確保に苦労しますよね。壁面に収納スペースを作りたくても、吸盤タイプの収納グッズだと落下が心配だし、ワイヤーラックなどを使うのも少々面倒…。そこでおすすめなのが、ダイソーの『キッチントレー（UKASEL）』。跡が残りにくい粘着タイプのトレーで、理想の壁面収納が叶います！

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商品情報

商品名：キッチントレー（UKASEL）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：8cm×18.9cm×9.7cm

耐荷重：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480789071

狭い場所でも調味料をサッと出し入れできる！ダイソーの『キッチントレー（UKASEL）』

キッチンが狭いと調味料のボトルなどの収納に困りますよね。ただ、壁面に収納スペースを作るとなると、吸盤タイプの収納グッズを使うとすぐに落下する心配があるし、ワイヤーラックなどを使うのもちょっと面倒…。

手軽に使えるものがあればいいなと思いながらダイソーをチェックしていると、『キッチントレー（UKASEL）』という商品を発見しました！

フィルム粘着タイプで取り付けが簡単な、キャニスターや調味料用のトレーです。フィルム粘着で跡が残りにくいというのが気に入って、試しに購入してみました。

付属の専用ホルダーを壁に貼り付け、そこにトレーを差し込む仕組みです。安定感があり、キッチン周りの小物をしっかりと支えてくれます。

ホルダーからトレー部分だけをスッと取り外せるため、油汚れなどが気になった際も丸洗いが簡単！常に清潔に保てるのが嬉しいポイントです。

取り付け可能な場所は、壁面タイル、不燃メラミン化粧板、ステンレスなどの凹凸のない滑らかな面となっています。取り付け場所のホコリ、湿気、油分などの汚れを充分に取り除いておくのがポイントです。

本体にホルダーを取り付けた状態で、粘着面に手が触れないよう剥離シートを剥がし、水平になっているか確認しながら、取り付け場所に粘着面を強く押し付けるように貼り付けます。

本体を一度取り外し、粘着面が取り付け場所に密着するよう、全面をしっかりと押し付けます。

取り付け後は約1日放置し、しっかりと貼り付いているか確認したのちに使用することができます。

本体は取り外しが可能だからお手入れが簡単◎

よく使う調味料をまとめておくのにぴったりなサイズ感。調理中でも必要な調味料をサッと取り出せて便利です。

ただ、トレーのフチが低めに設計されているため、背の高いボトル類は出し入れの際に倒れやすいです。背の低いキャニスターや、小さめの調味料ボトルなどを並べる方が安定しやすいと感じました。

また、耐荷重は約1kgとなっていますが、がっちり固定できる一方で、壊れやすいものや貴重品は乗せないよう説明書に記載されています。スマートフォン、時計、キッチンタイマーなどは乗せることができないので注意が必要です。

価格は330円（税込）とお財布に優しいのが魅力的！収納スペースをもっと増やしたいときにも、気軽に買い足しやすいです。

今回は、ダイソーの『キッチントレー（UKASEL）』をご紹介しました。

狭いキッチンでも収納スペースを確保できるだけでなく、お手入れもしやすい優秀アイテム！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。